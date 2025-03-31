Європа шукає важелі впливу під час переговорів Трампа з росією щодо України

Європа прагне зберегти свої важелі впливу в той час, як президент Дональд Трамп намагається укласти угоду з росією, щоб зупинити війну в Україні. Але деякі з ключових вимог росії — в тому числі послаблення санкцій і припинення військової допомоги Україні — вимагають підтримки з боку Європи. Європейська кампанія за післявоєнний контингент в Україні дала неоднозначні результати. У той час як Лондон і Париж просуваються вперед з військовими планами, їхні зусилля наштовхуються на небажання інших європейських держав надавати війська за відсутності підтримки з боку США.

ВІДЕО ДНЯ

Європейські чиновники стали більш наполегливими щодо санкцій, які стали каменем спотикання в прагненні США поширити крихке, обмежене перемир'я в Україні на Чорне море, пише Washington Post.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для європейців зараз «не час» скасовувати санкції. Виступаючи після того, як він прийняв близько 30 лідерів у Парижі, він сказав, що це буде не на часі, доки «не буде чітко встановлено мир».

Європейські чиновники звинувачують диктатора путіна в тому, що він зволікає з припиненням вогню, щоб отримати поступки і вбити глибший клин між Європою і адміністрацією Трампа на переговорах, які можуть змінити безпеку на континенті.

РЕКЛАМА

Європа контролює санкції, зняття яких вимагає росія і які виключають її з платіжної системи SWIFT, що базується в Бельгії. Цей та інші заходи переглядаються Європейським Союзом кожні пів року і потребують згоди 27 членів блоку для їхнього поновлення. Угорщина, яка дружить з москвою, регулярно погрожувала заблокувати їх поновлення. Досі європейські лідери трималися непохитно. Як сказав один чиновник, якщо кремль хоче говорити про санкції, «всім доведеться говорити з нами». Але дипломати остерігаються, що їх звинуватять у блокуванні переговорів, якщо команда Трампа коливатиметься щодо санкцій. Це може поставити їх на шлях зіткнення, коли вони вже конфліктують через торгівлю та оборону.

Європейські лідери звернулися до мантри Трампа «мир через силу». Макрон заявив, що це не означає «починати зі зняття санкцій». Він сказав, що вони продовжать «доносити наше бачення» в діалозі зі Сполученими Штатами, і що «ми повинні бути в змозі захистити наші інтереси».

Багато хто сумнівається, що тривале припинення вогню буде досягнуто найближчим часом, сказав ще один європейський чиновник, який говорив на умовах анонімності. Деякі дипломати описують європейські плани, в тому числі щодо відправки військ в Україну, як підготовку і засіб тиску.

РЕКЛАМА

Європейські чиновники визнають, що послаблення санкцій буде частиною переговорів. Але, кажуть вони, спочатку має відбутися тимчасове припинення вогню. Після цього переговори можуть повернутися до таких питань, як санкції, що врешті-решт призведе до врегулювання, яке дасть Україні стримуючий фактор проти нового російського вторгнення.

Опорою для післявоєнної України, на думку Франції та Великої Британії, може стати розгортання європейської «коаліції охочих», яка допоможе захистити українські міста і ключові об'єкти далеко від лінії фронту, а також надасть матеріально-технічну підтримку або тренування українській армії.

Країни планують відправити в Україну військову групу в найближчі тижні, щоб визначити, скільки військ буде потрібно для цих «сил заспокоєння» і де вони повинні бути розміщені. Крім того, вони проведуть консультації з Україною щодо посилення її армії, щоб утримати майбутню лінію фронту.

За словами двох дипломатів, європейський фокус також змістився на військово-повітряні і військово-морські сили, оскільки армійські начальники вказують на обмеження розгортання великих військ, а інші країни пропонують свої можливості для патрулювання в небі України або в Чорному морі.

РЕКЛАМА

«Теоретично» європейські війська можуть бути відправлені незалежно від того, чи буде це узгоджено на переговорах між США і росією, сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор з питань Європи консалтингової компанії Eurasia Group.

«Але на практиці такі сили нікого не залякають і не заспокоять без гарантій США», — сказав він.

Макрон і Стармер заявили, що росія не має права накладати вето на розгортання європейських сил в Україні. Президент Франції пообіцяв, що будь-які війська, відправлені в Україну, не призведуть до скорочення сил у Східній Європі, де країни, розташовані поблизу російських кордонів, побоюються, що розгортання військ може розтягнути їхню власну оборону. Деякі з них, як, наприклад, Польща, заявили, що нададуть логістичну підтримку замість власних військ.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, сказав, що сили повинні мати чітко визначений мандат, «перш ніж говорити про кількість військ». За його словами, це включає в себе єдине командування і консенсус щодо того, як реагувати на напади.

Поки тривають перемовини про припинення вогню, росіяни застосовують нову підступну тактику обстрілів українських міст.

40

Читайте нас у Facebook