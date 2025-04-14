Як можна покинути: мережа шокована вчинком акторки «Дизель Шоу»

Популярна акторка, зірка «Дизель Шоу» Яна Глущенко, яка потрапила до лікарні, вразила новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі Яна повідомила, що завершує свою роботу у гумористичному проєкті. За словами акторки, піти з «Дизель Шоу» було для неї дуже важким кроком, бо вона працює у ньому від самого початку. Яна планує і далі займатися творчістю, але зосередитися на особистих проєктах.

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«Я йду з «Дизель Шоу», — написала Яна. — Це був важкий, але дуже важливий крок.

У серці — цілий всесвіт спогадів, сміху, сліз, справжньої дружби і сцени, яка стала рідною.

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Я безмежно вдячна кожному актору, кожному глядачу, кожному, хто був частиною цієї великої історії. Я вас дуже люблю.

Але душа прагне нового. Нових ролей, нових відчуттів, нових викликів. Я не прощаюся — я просто відкриваю нову сторінку.

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Дякую, що були зі мною. Будь ласка, залишайтесь".

Підписники підтримали акторку, хоча були й ти, хто не зрозумів причин такого її вчинку.

«Дуже шкода… я буду сумувати за тобою… дуже», — написала її колега по проєкту Вікторія Булітко.

«Після смерті Марини він вже не той, розпадається потрошку, — зауважили у дописі, згадавши загибель акторки Марини Поплавської. - Дуже шкода і сумно водночас. Але я вам бажаю успіхів у творчості. Бажаю вам нових злетів та цікавих ролей».

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«Яка причина виходу з шоу? — запитали акторку. — Втомилися?«

«Бажання відкривати щось нове, можливо, трішки втома, — відповіли за Яну шанувальники. — Яна має право».

«Пробачте, але не розумію, як можна покинути цей колектив, з яким ви одне ціле, — були незадоволені у коментарях. — Ви народились разом, ви зростали разом, ви творили разом, ви сумували разом, ви втрачали найрідніших разом — а тепер просто їх залишаєте».

«Це нормально, — відповіли на допис. — Сумно, але нормально. Їх дружба не пропаде і спілкування. В сім'ях теж діти виростають і створюють свої. Яна має право розвиватись більше як актриса».

Раніше мережа обурилася номером «Дизель Шоу» про родину в окупації.

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