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Шоу-бізнес

«Мізків не додалося»: відома акторка потрапила до лікарні

17:42 5 серпня 2024
Яна Глущенко

Популярна акторка, зірка «Дізель Шоу» Яна Глущенко потрапила до лікарні. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши світлину, на якій лежить під крапельницею.

«4-й раз набряк Квінке», — підписала фото Яна.

Виявилось, що акторка давно вже знає, що у неї викликає сильну алергію, але іноді нехтує правилами. Яна сама зізналася у цьому, пообіцявши, що більше ніколи не буде їсти креветок.

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«38 рочків, а щось мізків не додалося, — підписала акторка своє фото з припухлим обличчям. — У мене алергія на креветки, мені їх категорично не можна, але я якось визначила, що їх мені можна 5 штук. Так вчора і сталося, тільки ще додалася одна сушена рибка… і вуаля!)»

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Акторка повідомила, що після крапельниці їй стало набагато легше, але набряк не спаде ще пʼять днів.

«Тому, походжу ці дні хомʼяком і більше ніяких креветок з рибою», — пообіцяла Яна.

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Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал після номеру «Дізель Шоу» про родину в окупації.

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