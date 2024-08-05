«Мізків не додалося»: відома акторка потрапила до лікарні

Популярна акторка, зірка «Дізель Шоу» Яна Глущенко потрапила до лікарні. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши світлину, на якій лежить під крапельницею.

ВІДЕО ДНЯ

«4-й раз набряк Квінке», — підписала фото Яна.

Виявилось, що акторка давно вже знає, що у неї викликає сильну алергію, але іноді нехтує правилами. Яна сама зізналася у цьому, пообіцявши, що більше ніколи не буде їсти креветок.

РЕКЛАМА

«38 рочків, а щось мізків не додалося, — підписала акторка своє фото з припухлим обличчям. — У мене алергія на креветки, мені їх категорично не можна, але я якось визначила, що їх мені можна 5 штук. Так вчора і сталося, тільки ще додалася одна сушена рибка… і вуаля!)»

РЕКЛАМА

Акторка повідомила, що після крапельниці їй стало набагато легше, але набряк не спаде ще пʼять днів.

«Тому, походжу ці дні хомʼяком і більше ніяких креветок з рибою», — пообіцяла Яна.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у мережі розгорівся скандал після номеру «Дізель Шоу» про родину в окупації.

121

Читайте нас у Facebook