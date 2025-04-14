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Мінус 3 гривні: напередодні Великодня в Україні дешевшають курячі яйця

18:23 14 квітня 2025
Яйця в супермаркеті. Фото з сайту https://agropolit.com/

Курячі яйця такий самий невід'ємний атрибут Великодня, як і паски, і схоже, що у 2025-му році купити їх українцям буде дещо простіше. Так, за 2 тижні квітня курячі яйця в Україні подешевшали вперше з лютого, і десяток обійдеться в середньому в 57,7 гривні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на главу відомства Віталія Коваля. За його словами, вперше з лютого в Україні зафіксовано падіння цін на курячі яйця — з 60,85 грн до 57,7 грн або в середньому на 3 гривні.

«Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових чинників, включно з виробничими витратами (корми, енергоносії, логістика), а також сезонним попитом. Мінагрополітики тримає руку на пульсі цінової ситуації та працює над забезпеченням балансу інтересів виробників і споживачів», — наголосив Віталій Коваль.

Зокрема, об'єктивні дані свідчать: виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє істотне зростання порівняно із січнем (784 млн шт.) та лютим (787 млн шт.) поточного року.

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Динаміка цін за останні тижні:

  • 28.03.2025 — 60,85 грн;
  • 04.04.2025 — 60,44 грн (зниження на 0,7%);
  • 1.04.2025 — 57,68 грн (зниження на 4,6%).

Також на початок квітня в Україні впала ціна на тепличні помідори, які коштують у середньому від 70 до 90 гривень за кіло, або на 17% дешевше, ніж у березні.

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