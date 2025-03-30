Ціна впала майже на 20% за тиждень: в Україні подешевшав один із овочів

У той час, як ціни на продукти в Україні продовжують зростати, на деякі з них лише за тиждень ціни відчутно знизилися. Йдеться про тепличні помідори, що імпортуються з Туреччини.

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За даними аналітичної платформи EastFruit, ціна томатів, що імпортуються з Туреччини, становить 70−90 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. У порівнянні з березнем 2024 року помідори на українському ринку в середньому на 12% дешевші.

Причиною падіння цін аналітики EastFruit вбачають у стрімкому зниженні попиту на тепличні помідори на українському ринку. Основні закупівлі здійснюються великими роздрібними мережами, проте невеликими партіями для підтримки асортименту продукції. Крім того, пропозиція помідорів на ринку була більш ніж достатньою за рахунок збільшення поставок із Туреччини. Тож продавці знизили ціни на тепличні томати.

Результатом такої ситуації на ринку може стати подальше зниження цін на цю продукцію, оскільки постачання томатів досить стабільне, а темпи збуту залишають бажати кращого.

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Однак на тлі прогнозованого зниження цін на помідори інші аналітик говорять про серйозне подорожчання інших продуктів, зокрема вершкового масла.

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