Скоро новосілля: особняк Дженніфер Еністон у Монтесіто вартістю 15 мільйонів доларів майже готовий

Дженніфер Еністон, яка готова до розборок з Еллен Помпео, купила два роки тому фермерський будинок з чотирма ліжками та чотирма ванними кімнатами у Опри Вінфрі. Нерухомість зазнала значних змін після масштабного ремонту, як-от перетворення доглянутих газонів на задньому дворі на басейн, пише geo.tv.

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Деякі інші варіанти переробки включають заміну блакитних вікон на конструкції з білими рамами, а балкони верхнього рівня тепер мають темні металеві перила. Невідомо, чи внесла актриса зміни і в інтер'єр.

Видання зазначило, що деякі роботи все ще тривають: великий помаранчевий кран переміщує плити на задньому дворі, судячи з фотографій минулого тижня.

Американська телеведуча Опра Вінфрі, давня жителька Монтесіто, раніше отримала цю нерухомість у 2021 році як частину більшого маєтку в один акр за 10,5 мільйонів доларів.

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Через рік вона розділила та продала одну частину маєтку Еністон за 14,8 мільйона доларів, а іншу — давньому другу Бобу Гріну приблизно за 2,3 мільйона доларів.

Монтесіто — це зірковий район із такими знаменитостями, як Гвінет Пелтроу, принц Гаррі та Меган Маркл, а також Кеті Перрі.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Еністон вражена таємним весіллям колишнього чоловіка та надіслала йому повідомлення.

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