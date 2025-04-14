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Суспільство та люди

Ведучий медведчуківських телеканалів Назаров більше не в СІЗО

16:39 14 квітня 2025
Пропагандист Макс Назаров вийшов із СІЗО&nbsp;— Фото: Суспільне Новини

Колишній ведучий підсанкційних телеканалів «Наш» і «NewsOne» Макс Назаров, якого підозрюють у виправдовуванні збройної агресії рф проти України, вийшов із СІЗО після сплати застави. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, пише «Українська правда».

Так, він вніс заставу у розмірі 8 478 400 грн 20 березня.

Як писали «ФАКТИ», днями президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

«Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті», — розповів Зеленський.

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Зокрема, санкції запровадили проти українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова та пропагандиста Олександра Шелеста.

Нещодавно у Польщі було затримано політичного експерта, який свого часу працював на каналах кума путіна Віктора Медведчука. Операція з затримання була проведена Службою безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки України та правоохоронними органами Республіки Польща.

Фото: Суспільне Новини

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