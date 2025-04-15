Чи можна отримати пільги, якщо син перебуває в полоні та що для цього потрібно?
Тоді як рідні військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти, ризикують втратити їхні виплати, близькі родичі тих, хто потрапив у полон, можуть оформити пільги. При цьому військовим зовсім необов'язково навіть отримувати посвідчення учасника бойових дій.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів від
Тобто органи Пенсійного фонду України на підставі виписки з ЄДРВВ, що підтверджує пільговий статус учасника бойових дій, можуть внести інформацію про військовослужбовця (учасника бойових дій, який потрапив у полон) до Реєстру осіб, які мають право на пільги, і призначити йому пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Для оформлення пільг до органу Пенсійного фонду України потрібно подати:
- виписку з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ), що видана за запитом і підтверджує наявність у військовослужбовця статусу учасника бойових дій;
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заяву про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги (постанова Кабінету Міністрів України від
29.01.2003№ 117);
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заяву про надання пільг (постанова Кабінету Міністрів України від
17.04.2019№ 373);
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або замість двох окремих заяв про внесення відомостей до Реєстру пільговиків та про надання пільг за експериментальним проєктом можна подати одну спрощену — про взяття на облік та про надання пільг (постанова Кабінету Міністрів України від
27.12.2023№ 1395).
У заяві зазначаються реквізити банківського рахунку пільговика, на який здійснюватиметься переказ коштів.
Крім того, у зв'язку з перебуванням сина в полоні, мати може подати заяву довільної форми про виплату призначених пільг на свій банківський рахунок.
Водночас слід пам'ятати, що поточного року українцям, які отримують пільги, хочуть провести тотальну перевірку.36
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