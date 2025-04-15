Чи можна отримати пільги, якщо син перебуває в полоні та що для цього потрібно?

Тоді як рідні військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти, ризикують втратити їхні виплати, близькі родичі тих, хто потрапив у полон, можуть оформити пільги. При цьому військовим зовсім необов'язково навіть отримувати посвідчення учасника бойових дій.

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Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів від 13.12.2024 № 1420. Відповідно до неї законодавством передбачено, що на підставі витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ), можуть надаватися пільги учасникам бойових дій, які, зокрема, перебувають на військовій службі.

Тобто органи Пенсійного фонду України на підставі виписки з ЄДРВВ, що підтверджує пільговий статус учасника бойових дій, можуть внести інформацію про військовослужбовця (учасника бойових дій, який потрапив у полон) до Реєстру осіб, які мають право на пільги, і призначити йому пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Для оформлення пільг до органу Пенсійного фонду України потрібно подати:

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виписку з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ), що видана за запитом і підтверджує наявність у військовослужбовця статусу учасника бойових дій;

заяву про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги (постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117);

№ 117); заяву про надання пільг (постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373);

№ 373); або замість двох окремих заяв про внесення відомостей до Реєстру пільговиків та про надання пільг за експериментальним проєктом можна подати одну спрощену — про взяття на облік та про надання пільг (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395).

У заяві зазначаються реквізити банківського рахунку пільговика, на який здійснюватиметься переказ коштів.

Крім того, у зв'язку з перебуванням сина в полоні, мати може подати заяву довільної форми про виплату призначених пільг на свій банківський рахунок.

Водночас слід пам'ятати, що поточного року українцям, які отримують пільги, хочуть провести тотальну перевірку.

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