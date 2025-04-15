Готували підрив автомобіля ЗСУ: у Вінниці затримали групу диверсантів

СБУ затримала агентів ГРУ, які за вказівкою московських кураторів мали вчинити підрив автомобіля ЗСУ та адмінбудівлі поліції у Вінниці. Обидва теракти мали статися найближчим часом.

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Як повідомили у спецслужбі, агентурна група складалася з трьох осіб — двох жінок та одного чоловіка, яких завербуввали через телеграм-канали з пошуку «легких грошей.

Жінки прибули до Вінниці зі столичної області, орендували квартиру і на місці отримали два саморобні вибухові пристрої від місцевого мешканця.

Перший вибух згідно із задумкою ворога мав відбутися біля автівки військових, яку планувалося підривати дистанційно через телефонний дзвінок.

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Саме під час підготовки до такого підриву СБУ й затримала агенток.

Також з'ясувалося, що вибухові пристрої для теракту їм передав 33-річний мешканець Вінниці, який заклав вибухівку в термоси, а для посилення вибухової сили додав металевих шурупів.

Вибухівка в термосах. Фото СБУ

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Другий вибух мав пролунати біля райвідділу поліції, однак на той час терористок вже було затримано та вилучено в них вибухівку й мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ.

Усіх зловмисників вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою з перспективою довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Відзначимо, що лише за останній час в Україні відбулося кілька подібних терактів біля місцевих ТЦК та відділків поліції. В багатьох випадках /самі підривники теж загинули.

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