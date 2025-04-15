На противагу параду перемоги путіна: Київ запросить офіційних осіб ЄС відвідати Україну 9 травня

Уряд президента України Володимира Зеленського запросив вищих європейських чиновників 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента рф в москві того ж дня. До речі, за повідомленнями ЗМІ Дональд Трамп може приїхати 9 травня до москви.

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Відомо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга передав запрошення своїм колегам з Європейського Союзу під час зустрічі у Люксембурзі. Він закликав «продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни», пише Politico.

Як пише видання, окремо Зеленський хотів би зустрітися з лідерами «коаліції рішучих» у травні, щоб «визначити гарантії безпеки» для України після того, як буде узгоджено можливе припинення вогню з росією, додав Сибіга. США не є частиною цієї коаліції.

Хоча він не уточнив, де саме відбудеться ця зустріч, ведуться дискусії щодо можливого візиту в Україну на початку травня глав держав, у тому числі майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, повідомили двоє дипломатів ЄС.

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Президент росії запросив лідерів Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатися до нього в москві на російське святкування 80-річчя з дня закінчення Другої світової війни, повідомляють російські ЗМІ. США у запрошенні нема.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп, схоже, більше стурбований укладанням будь-якої угоди з путіним, ніж тим, яким може бути зміст цієї угоди.

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