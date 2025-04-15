Не вірю: українка перемогла у престижному американському конкурсі краси

31-річна українка Адріана Пущак, родом із Дрогобича, здобула корону на міжнародному конкурсі краси Ms/Mrs Universe Pageant 2025 у США, де зараз знаходяться багато переселенців. Вона стала першою українкою, яка перемогла у категорії Miss Petite USA серед мініатюрних жінок. Фінал конкурсу проходив у Лас-Вегасі і тривав чотири дні. Участь у ньому взяли фіналістки з усіх куточків США, які демонстрували не лише зовнішню привабливість, а й акторську майстерність, цінності та внутрішню силу. Адріана отримала також звання Першої віце-міс Ms USA Universe та увійшла до топ-3 у номінації «Народний вибір».

ВІДЕО ДНЯ

«Я — Міс США 2025, — написала Адріана на своїй сторінці у соціальній мережі. — Досі не вірю, коли вимовляю ці слова… Сьогодні я стою тут із короною на голові та сльозами радості в очах.

Ця перемога — не лише моя. Вона для кожної дівчини, яка сумнівалася в собі. Для кожної, хто боявся починати спочатку. Ти можеш усе".

РЕКЛАМА

Відомо, що Адріана Пущак переїхала до США у 2022 році разом із донькою Ванессою, рятуючись від війни. У США вона з нуля розпочала нове життя, відкрила власну справу в бʼюті-індустрії та стала активною частиною української діаспори.

Нагадаємо, українка побореться на престижному конкурсі краси у Єгипті.

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook