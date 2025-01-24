Американки завжди повертаються до українських майстринь манікюру й залишають хороші чайові: історія успіху полтавки, яка вважала себе безталанною

Напередодні Нового року полтавка Марина Кожевнікова стала переможницею одразу в трьох номінаціях міжнародного онлайн конкурсу серед майстрів манікюру Brilliant World Cup (Маямі, США), у якому взяли участь представники 22-х країн світу. І тепер, згідно з правилами конкурсу, вона вже має право викладати у загальний доступ фото та відео своїх робіт. Раніше «ФАКТИ» розповідали історію переселенки з Луганщини, яка у 48 вперше вийшла на подіум і говорить, що бути позитивною завжди на часі.

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— Я не знаю, скільки було загалом учасниць конкурсу, — говорить Марина. — Це закрита інформація, але, думаю, дуже багато. Конкуренція була надзвичайно шаленою. Учасниці не мали змоги бачити роботи своїх конкуренток до оголошення переможців. Лише по завершенню конкурсу кращі з кращих робіт були опубліковані на офіційному сайті організаторів. Звісно, слабких серед них немає.

Один із сертифікатів, що підтверджують майстерність Марини

Червоний стиль, бежевий мигдаль і квадрат «Бебі Бумер» — модні всі

— Важко було змагатися?

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— Оскільки всі міжнародні конкурси проводяться онлайн, то особливої напруги чи нервозності не відчувається. Я неодноразово перемагала у змаганнях такого рівня, починаючи з 2020 року, маю багато нагород. Зокрема, організатори інтернет-чемпіонату «Nails Day World» («Манікюр дня світу») кілька разів вручали мені відзнаки з фотографіями моїх робіт, які ставали вибором редакції. І знаю, що представлена на конкурс робота має бути ідеальною. Журі звертає увагу на чіткість параметрів нігтя, на те, чи однакова довжина на всіх нігтьових пластинах, чи немає поранень на шкірі. Ну, і звісно ж, на якість покриття.

«Організатори інтернет-чемпіонату „Nails Day World“ кілька разів вручали мені відзнаки з фотографіями моїх робіт, які ставали вибором редакції», — розповідає Марина

До фото у різних ракурсах — з боку, зверху, з торця — обов’язково треба додати відеопідтвердження виконаної роботи.



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Іще важлива умова: щоб вона ні в яких конкурсах раніше не була представлена, навіть щоб не виставлялася на твоїх сторінках у соцмережах. А тим паче, щоб ідея не була запозичена з інтернету. Тобто, це має бути тільки твій політ фантазії.

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— У яких номінаціях ти перемогла?



— Салонний манікюр у червоному стилі, нарощування «мигдаль бежевий» з дрібними деталями дизайну і квадрат «Бебі Бумер».

— Червоний не виходить з моди?

— Він завжди буде модним. Це вічна класика. Нігті, покриті червоним лаком, залишаються одним із символів жіночності — такими ж, як розпущене волосся чи високі підбори. Червоний колір підходить як для довгих, так для коротких нігтів будь-якої форми. Важливо лише підібрати відтінок до кольору шкіри. Згідно з численними опитуваннями, більшості чоловіків подобається, коли жінка носить червоний манікюр.

Салонний манікюр у червоному стилі — вічна класика

— Бежевий (він же нюд) манікюр з дизайном мигдаль — це один із найпопулярніших і найстильніших варіантів нігтьового дизайну. Яким елементам декору ти віддаєш перевагу?

— Дійсно, бежевий колір надає нігтям ніжного та елегантного вигляду, а форма мигдалю робить їх більш тендітними та жіночними. Цей манікюр підходить для будь-яких повсякденних та особливих випадків, він універсальний і завжди актуальний. Такий дизайн нігтів допомагає виглядати стильно та бездоганно.

Люблю бежевий манікюр з елементами яскравого дизайну. Наприклад, квіткові візерунки, стрази, глітери (різнокольорові декоративні, дрібні і розсипчасті блискітки — Авт.). Такий манікюр привертає увагу і додає образу яскравості та неповторності. Головне — не переборщити з елементами декору, щоб зберегти елегантність та стиль манікюру.

Для нарощування нігтів майстри у всьому світі використовують дуже пластичний матеріал — акригель. Він підходить не лише для видовження нігтів, а ще й для ліплення різних фігурок. Я залюбки ліплю з акригелю змійок, квіточки, мушлі, ведмедиків… Та навіть рисочки або ниточки з нього, приклеєні на ніготь і покриті лаком, дають 3D-ефект.

Елементи декору можна купити вже готовими. Але це для недосвідчених майстрів. Насправді виліпити будь-яку фігурку нескладно, треба лише хотіти цього.

У мене було дуже багато клієнтів, які замовляли й набагато складніші роботи. Пам’ятаю, одна дівчина прийшла з картинкою, на якій було намальовано яблуко і вазончик з квітами. І це потрібно було перенести на нігті…

Нарощування та покриття «мигдаль бежевий» з дрібними деталями — робота Марини Кожевнікової

— Манікюр «Бебі Бумер» у твоєму виконанні також визнаний кращим у своїй категорії. До речі, чому така назва?



— Це елегантне поєднання техніки «градієнт» — коли два або більше кольорів плавно переходять один в інший — та французького манікюру. Назва походить від покоління жінок, які народилися в США в період з 1946 по 1960 роки, коли спостерігалося різке зростання народжуваності, тобто стався бебі бум. Дівчата того покоління любили природний дизайн нігтів з мінімумом деталей. І придумали манікюр, який виглядав так, ніби на нігтях зовсім немає лаку. Цей образ став одним зі справжніх символів того періоду й сьогодні не втрачає актуальності.

Манікюр «Бебі Бумер» у виконанні Марини Кожевникової визнаний кращим у своїй категорії

— Чи передбачені фінансові винагороди за перемогу в міжнародному конкурсі?

— Ні, не передбачені. Переможниці отримують кубки, медалі, іноді — деякі матеріали для роботи. Та головне для кожної — це визнання її майстерності.

Основний інструмент — це ножички

Наразі Марина Кожевнікова разом з родиною вже понад пів року мешкає в США, у штаті Техас. Маючи на руках маленьку дитину, жінка не полишає своєї улюбленої роботи. Причому, їй без зусиль й одразу вдалося влаштуватися у великий б’юті-салон, який їй сподобався.

— Будь-який майстер манікюру з України ніколи не залишиться в Америці без роботи, незважаючи на досвід, — каже Марина. — Тому що в українок золоті ручки й хороша школа. Вони вміють працювати і виконують роботу дуже якісно.

— Чула, що українки уникають робити манікюр у американок і, навпаки, американки віддають перевагу українським майстриням.



— Це правда. Робота б’юті-салону з місцевим персоналом і того, в якому працюють українки, це небо і земля. Це навіть не порівнюється! Американки роблять манікюри так-сяк, навіть не обробляють кутикулу. Вони дивуються нашому вмінню, намагаються на нас рівнятися. Підходять, дивляться, розпитують, як ми працюємо. Ну, їм ще не все вдається.

У нашому салоні, наприклад, який належить дуже класному спеціалісту з манікюру, емігрантці з Казахстану, 10 українок з 13 майстрів.

Серед наших клієнток дуже багато місцевих. Вони мегавдячні за гарний манікюр. «Я обожнюю нігті, зроблені вами», «Це найкращий манікюр у моєму житті», «Я такого раніше не бачила», «Ви супер!», — ми щодня по багато разів чуємо від них ці компліменти, і це просто окрилює. Вони дають хороші чайові. Це обов'язково. Це, в принципі, їхня культура. І вони завжди повертаються, бо їм подобається.

— А який манікюр замовляють американки?

— Всі замовлення індивідуальні й різні. Жінки в Америці майже нічим не відрізняються від наших. Як і більшість, полюбляють нюд, носять як короткі, так і довгі нігті, з різними малюнками, вибраними в інтернеті. Загалом у більшості випадків, ідучи в салон, знають, що хочуть.

— «Знаряддя праці» вам видали на місці?

— Ні, кожен майстер працює тими інструментами, до яких звик, на інші переходити дуже важко. Тому все своє я привезла з Полтави.

Основний інструмент у манікюрі — це ножички, як і багато років тому. Просто відділити кутикулу від нігтя іншим способом не вийде. Можна, звісно, для ідеального вигляду зробити це й шліфувальним апаратом, але не для кожної шкіри він підходить.

Хороший майстер, окрім того, що повинен володіти всіма техніками, ще має застосовувати індивідуальний підхід абсолютно до кожного клієнта.

Коли швидкість не позначається на якості

Марина зізнається: у дитинстві їй здавалося, що вона не має здібностей ні до чого. Але ж відомо, що в основі будь-якого успіху — 99 відсотків праці і 1 лише відсоток таланту.

Стати майстром манікюру її надихнула майстриня, до якої вона ходила протягом кількох років поспіль.

— Мене просто заворожувало те, як вона брала пензлик у руки і починала творити красу, — пригадує жінка. — З боку здавалося, все так просто й легко, і що навіть у мене, безталанної, все одразу вийде. Та коли пішла навчатися, зрозуміла, що за цим стоїть велика праця, яка, до того ж, вимагає постійного вдосконалення.

12 років тому Марина прийшла звичайним майстром манікюру в один із полтавських салонів. Поступово у неї з'явилась велика база клієнтів, і вона відкрила власну студію «Ера нейлз».

Марина навчає американських колег робити ідеальний манікюр

— Але я не стала сухим управлінцем. Я ніколи не припиняла удосконалюватися і завжди із задоволенням навчала початківців у справі манікюрного дизайну, — розповідає Марина. — Навіть написала методичку для майстрів, що слугує їм допоміжним інструментом у роботі.

Водночас продовжувала вчитися у найкращих майстрів з величезним досвідом. Вкладала у це дуже великі гроші. Але я перфекціоністка, і мені важливо, щоб усе було ідеально. Я дуже вимоглива до своєї роботи. Мені, наприклад, дуже хотілося навчитися наносити малюнки на нігті, тому дивилася, як це роблять фахівці, повторювала їхні малюнки, відпрацьовувала техніку, сама щось придумувала. Потім працювала над швидкістю. Бо в мене практично цілий день повністю розписаний, і траплялися складні роботи, а часу було обмаль. Прагнула до того, щоб від швидкості не страждала якість. Тому пішла на курси. Зараз я роблю простий манікюр з покриттям гель-лаком за одну годину, складніший — за півтори, з крейзі дизайнами — за дві. Три години у мене йде на те, щоб наростити велику довжину нігтів й нанести складні дизайни. Це вважається дуже швидко.

Одне слово, підсумовує Марина, секрет професійного успіху — постійна робота над собою.

— З часом, уже досягнувши вершин майстерності, я зрозуміла, що мені приносить найбільше задоволення не власне заробіток, а процес створення ідеального манікюру, від якого мої клієнти кайфують, — зазначає Марина.

— А кому ти довіряєш свої руки?

— У рідкісних випадках — майстрам, які працюють зі мною. Але в основному роблю сама собі манікюр. Це дозволяє мені не лише контролювати кожен процес, але й тестувати нові продукти, матеріали та техніки. Вважаю важливим спробувати все на собі, щоб зрозуміти, як працюють новинки, як вони відчуваються на нігтях і як довго тримаються. Це дозволяє мені бути в курсі всіх новинок у світі манікюру.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію пари з вадами слуху, яка евакуювалася до Нідерландів та налагоджує там життя.

Фото надані Мариною Кожевніковою

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