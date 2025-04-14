Паска з лимонним курдом: здивуйте рідних сучасною випічкою

Готуючи великодню випічку, чи не кожна господиня сподівається, що догодить своїм найближчим і може, навіть чимось здивує. Тому такою популярністю зараз користуються рецепти особливих пасок — з багатим кольором і смаком, або з чудернацькою глазур’ю.

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А ось молода фудблогерка з Півдня України запропонувала спекти паску .з начинкою з лимонного курду.

При цьому на своєму Youtube-каналі «Легко та смачно» дівчина запевнила, що тісто готується неймовірно просто і досить швидко, а його рецепт є універсальним.

Інгредієнти

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Опара:

тепле молоко — 180 г;

свіжі дріжджі — 24 г (сухі — 8 г);

цукор — 20 г;

пшеничне борошно (звичайне) — 100 г.

Тісто:

зріла опара — вся;

яйця — 2 шт (+1 жовток);

цукор — 100 г;

ванільний цукор (паста/стручок) — 10 г (1 ч.л., ½);

вершкове масло (розтоплене, але не гаряче, жирність 82%) — 100 г;

сіль — 4 г;

пшеничне борошно (звичайне) — 400 г (± 20−30 г);

цедра апельсина/лимона — 1 шт.

Лимонний курд:

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лимонний фреш — 150 г;

цедра 2 лимонів;

цукор — 120 г;

яйця — 150 г (3 шт.);

вершкове масло (холодне) — 150 г.

Глазур:

білки — 130 г;

цукор — 260 г.

Хід приготування

Отже для приготування опари в тарілку вилийте тепле молоко, додайте цукор і розпустіть свіжі дріжджі, залишіть на хвилинку, щоб дріжджі почали розчинятися.

Перемішайте, додайте борошно, перемішайте, щоб не було грудочок, накрийте плівкою і залишіть в теплому місці приблизно на 40 хвилин.



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Коли опара буде готова, переходьте до замісу тіста, для якого знадобиться зріла опара, яйця, жовток, цукор, ванільний цукор, ванільна паста або половинка стрючка ванілі, розтоплене, але не гаряче вершкове масло, сіль, пшеничне борошно і цедра лимону або апельсина.



Спочатку тісто буде досить липким, але з додаванням борошна і в ході процесу вимішування воно буде краще стабілізуватися. Вимішування має тривати протягом 10−15 хвилин.



Готове тісто покладіть у змащену вершковим маслом тарілку, накрийте плівкою і залишіть підніматися в теплому місці на 1−1,5 години.

Сформуйте заготовки пасок, викладіть у форми, накрийте плівкою, аби тісто добре збільшилося в об'ємі і вирости майже до верхівки форм.



Тим часом готуємо лимонний курд. Для цього перемішаємо яйця, в сотейник вилийте лимонний сік, цедру лимона і цукор, поставте масу на плиту і, постійно помішуючи, на високій потужності плити доведіть майже до кипіння, але не до кипіння, аби цукор повністю розчинився. Гарячий лимонний сік влийте в яйця, перелийте масу назад в сотейник, постате на плиту і, постійно помішуючи, на середній потужності плити заваріть курд, постійно його помішуючи. Пропустіть лимонну масу через сито щоб позбутися цедри і остудіть до 40−45° С. Додайте кубики вершкового масла і перемішайте. Поставте курд під плівкою у холодильник.



Відстояні паски відправляємо випікатися у духовку, розігріту до 170° С на 20−25 хвилин.



Наповнювати паски курдом слід за допомогою кулінарного мішка, акуратно вирізавши «кришку» на верхівці паски і вийнявши частину тіста, щоб з’явилося місце для крему (цей отвір потім замаскується білковою глазур’ю).



А як креативно прикрасити паски, використовуючи «золоту» харчову пудру та гілочки розмарину, дивіться далі на відео (з 12 хвилини).

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