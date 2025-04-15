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Ближче до Каменських та до служби в ЗСУ: Потап «десантувався» у сусідній країні

19:07 15 квітня 2025
Потап у Молдові, фото https://www.instagram.com/p/DIdWwRzs1me/?img_index=7

Репер і менеджер Потап продовжує блукати в пошуках власного «я». Після виступів з новою співачкою в США, він раптово «виринув» на батьківщині Дана Балана — у Молдові.

«Подорож до Молдови з метою збору нових вражень звуків для Славіка Балагана», — написав він у соціальній мережі.

А також подякував Петре Моісеєву та добрим людям талановитої країни.

Відразу після цього Потап зайнявся справою найпершої потреби — набив на ліву руку нове тату.

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Також Олексій зустрівся з місцевими музикантами і почав з невідомої причини тренуватися в управлінні літаком.

«Невже готується стати пілотом і йти служити до ЗСУ?» — кепкують у соціальній мережі.

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«Певно, хоче злітати до Насті, коли вона буде на пляжі влітку в Одесі» , — відповідають їм інші «жартуни».

В той же час дружина Потапа Настя Каменських перебуває в Києві та періодично дає концерти в Європі.

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