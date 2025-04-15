Ближче до Каменських та до служби в ЗСУ: Потап «десантувався» у сусідній країні

Репер і менеджер Потап продовжує блукати в пошуках власного «я». Після виступів з новою співачкою в США, він раптово «виринув» на батьківщині Дана Балана — у Молдові.



«Подорож до Молдови з метою збору нових вражень звуків для Славіка Балагана», — написав він у соціальній мережі.

ВІДЕО ДНЯ

А також подякував Петре Моісеєву та добрим людям талановитої країни.

Відразу після цього Потап зайнявся справою найпершої потреби — набив на ліву руку нове тату.

РЕКЛАМА

Також Олексій зустрівся з місцевими музикантами і почав з невідомої причини тренуватися в управлінні літаком.

«Невже готується стати пілотом і йти служити до ЗСУ?» — кепкують у соціальній мережі.

РЕКЛАМА

«Певно, хоче злітати до Насті, коли вона буде на пляжі влітку в Одесі» , — відповідають їм інші «жартуни».

В той же час дружина Потапа Настя Каменських перебуває в Києві та періодично дає концерти в Європі.

100

Читайте нас у Facebook