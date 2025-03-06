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«Ти влип в халепу, Трамп»: Klavdia Petrivna здивувала «пророцтвом» про зустріч Зеленського з президентом США

11:05 6 березня 2025
Klavdia Petrivna у кліпі. Фото&nbsp;— скріншот відео

Призупинення військової допомоги країні, яка бореться за своє існування внаслідок скандалу у Овальному кабінеті Білого дому — дуже нерозумне рішення, яке навряд чи буде корисним у майбутньому президенту та віце-президенту США, і яке їм навряд чи пробачать майбутні покоління.

Певно, саме на це натякнула загадкова співачка Klavdia Petrivna у своєму акаунті у соціальній мережі.

«Таке враження, що пісня написана про зустріч президентів. Клавдія щось знала», — цитує Соломія одну з шанувальниць.

Йдеться про пісню «Імператори», де у приспіві можна почути слова: «Багато втрат. Ти влип в халепу, Трамп».

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Цікаво, що пісня була випущена 2023 році і в ній йдеться про людей, які намагаються все тримати під контролем — саме їх співачка називає «імператорами».

«На екстрасенсів треба», «Ворожка?», «Загадкова Клавдія, загадкові пісні, загадковий сенс у цих піснях», — жартома прокоментували шанувальники артистки її «натяки».

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Зазначимо, що на думку багатьох українців, сцена у Овальному кабінеті біла «пасткою», в яку Володимира Зеленського заманили «імператори» Дональд Трамп та Джей Ді Венс.

Що ж до самої виконавиці, то в Мережі досі обговорюють її останній концерт у Львові, де родзинкою шоу стали театральні дзвінки, автографи-валентинки, а також мерч співачки у вигляді кепки та футболки.

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