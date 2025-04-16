У якому разі військовозобов'язаного, який має відстрочку від мобілізації, направлять на ВЛК: пояснює юрист

В цьому році уряд встановив заборону направлення осіб з інвалідністю на ВЛК для проходження медичного огляду, якщо дані про інвалідність вказані в Єдиному держреєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Втім, з цього правила є виключення.

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Так, юрист пояснив, чи зможуть направити на військово-лікарську комісію особу з групою інвалідності, яка звертається до ТЦК за продовженням відстрочки від мобілізації. Таке запитання було поставлено фахівцям uristy.ua.

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«Ні, не направлять. Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд», — відповів на запитання юрист Сергій Богун.

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Нагадаємо, що віднедавна люди з інвалідністю можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+».

Фото Pixabay

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