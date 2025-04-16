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Аптеки без провізорів: Держлікслужба розпочинає перевірки

11:39 16 квітня 2025
аптека, фото pixabay

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками на фоні розпочатої реформи фармацевтичного ринку проводитиме додаткові перевірки аптек з метою припинити обслуговування пацієнтів фармацевтами без відповідної освіти. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, передає «Українська правда».

Підставою для перевірок стало виявлення низки аптечних закладів, в яких штат не був повністю укомплектований співробітниками з необхідною кваліфікацією. Згідно з чинними вимогами, відпуск лікарських засобів мають здійснювати виключно дипломовані провізори. У МОЗ наголошують, що порушення цієї норми може становити потенційну загрозу для споживачів, а тому посилення контролю за діяльністю аптек є необхідним.

«Це важливий крок до підвищення якості фармацевтичної послуги та безпеки пацієнта. Він має бути впевнений, що під час отримання чи купівлі лікарського засобу з ним працює кваліфікований фахівець, а послуга — відповідає стандартам якості», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також у міністерстві нагадали, що інформація про фахівців з фармацевтичною освітою обов’язково має вноситись до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Відсутність такої інформації щодо працівників аптек стане приводом для Держлікслужби перевірити, чи їх відвідувачам надають послуги згідно з ліцензією.

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Нагадаємо, планові перевірки аптечних закладів в Україні було відновлено у січні поточного року в рамках державної реформи фармацевтичного ринку. У першу чергу вони охоплюють аптеки при медичних установах, таких як клініки та лікарні.

Раніше економіст пояснив, чому обіцяного зниження цін на ліки не відбувається та як саме формуються ціни на медичні препарати в Україні.

Фото: pixabay

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