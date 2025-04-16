Аптеки без провізорів: Держлікслужба розпочинає перевірки

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками на фоні розпочатої реформи фармацевтичного ринку проводитиме додаткові перевірки аптек з метою припинити обслуговування пацієнтів фармацевтами без відповідної освіти. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, передає «Українська правда».

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Підставою для перевірок стало виявлення низки аптечних закладів, в яких штат не був повністю укомплектований співробітниками з необхідною кваліфікацією. Згідно з чинними вимогами, відпуск лікарських засобів мають здійснювати виключно дипломовані провізори. У МОЗ наголошують, що порушення цієї норми може становити потенційну загрозу для споживачів, а тому посилення контролю за діяльністю аптек є необхідним.

«Це важливий крок до підвищення якості фармацевтичної послуги та безпеки пацієнта. Він має бути впевнений, що під час отримання чи купівлі лікарського засобу з ним працює кваліфікований фахівець, а послуга — відповідає стандартам якості», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також у міністерстві нагадали, що інформація про фахівців з фармацевтичною освітою обов’язково має вноситись до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Відсутність такої інформації щодо працівників аптек стане приводом для Держлікслужби перевірити, чи їх відвідувачам надають послуги згідно з ліцензією.

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Нагадаємо, планові перевірки аптечних закладів в Україні було відновлено у січні поточного року в рамках державної реформи фармацевтичного ринку. У першу чергу вони охоплюють аптеки при медичних установах, таких як клініки та лікарні.

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Фото: pixabay

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