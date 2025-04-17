Массована атака окупантів на Дніпро: в місті пожежі, є вбиті та поранені

В ніч на 17 квітня росіяни масово атакували шахедами Дніпро. Є влучення у житлові райони. У багатьох місцях почалися пожежі, горіли автомобілі, пошкоджено будинки та навчальні заклади.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок атаки загинули 3 людини, серед них — дитина. Постраждали 30 людей, серед них 4 дитини. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один — у важкому стані, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про „знищення офіцерів НАТО“. По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі. Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо — діти. Попри все тримаймося», — написав він.

РЕКЛАМА

Мер Дніпра Борис Філатов вночі повідомив, що у різних районах Дніпра триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.

РЕКЛАМА

«Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Обстеження триватимуть до ранку. Надто у приватній забудові. У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 — четверо з них діти. Дякую всім, хто в цю важку ніч поруч із людьми. Щирі співчуття родинам загиблих», — зазначив він.

РЕКЛАМА

Філатов уточнив, що приліт одного з «шахедів» був за сто метрів від мерії міста. Там постраждав пам'ятник промисловцю Олександру Полю.

За інформацією Сергія Лисака, від атаки потерпали й інші райони області. Зокрема, в результаті атаки БПЛА у Межиріцькій громаді Павлоградського району виникла пожежа. Її рятувальники загасили. Пошкоджені вантажівка та автомобільні бокси.

На Нікопольщині через ворожі удари потерпали райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Агресор застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Побиті приватна оселя, господарська споруда, гараж, автомийка, газогін.

У Запорізькій області внаслідок ворожої атаки по Пологівському району поранений 55-річний чоловік, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 350 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 6 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та обʼєктів інфраструктури.

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Зокрема, пошкодили 20 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, пожежні та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 дістали поранення, з них — 1 дитина.

Сьогодні вночі ворог атакував «шахедами» Сумщину. Як повідомила місцева влада, потерпали села Степанівської та Садівської громад Сумського району. Пошкоджені приватні домогосподарства, автомобілі, нежитлові будівлі. Попередньо загиблих і травмованих немає.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, сьогодні вночі ворог завдав удару по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської област, трьома зенітними керованими ракетами С-300/400 з ТОТ Луганської області, а також 75-ма ударними БпЛА.

Повітряні сили України збили 25 ударних дронів на сході, півночі, півдні та центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.



Разом з тим, неспокійно було вночі в країні- агресорці. Повідомлялось про пожежу на півдні Москви.

«Наша улюблена рубрика „Палаюча русня“. ТЕЦ-26. Рано вранці раптом сталась пожежа на трансформаторній підстанції у Востряковському проїзді на півдні Москви. Упс. Щось пішло не так?» — повідомляє канал Андрющенко Time й публікує відео.

Крім того, в ніч 17 квітня було повторно атаковано 112-ту російську гвардійську ракетну бригаду в Шуї. На місці виникла пожежа.

Нагадаємо, за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова, удар по центру Сум двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М» 13 квітня завдали російські військові з 112-ї та 448-ї ракетних бригад. Українські військові достойно відповіли російським терористам.

360

Читайте нас у Facebook