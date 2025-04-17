Мілітаризація дітей: росія використовує українських школярів у програмах з безпілотниками

росія продовжує інтегрувати українських дітей у свої навчальні програми, спрямовані на підготовку операторів безпілотників та їх виробництво. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, понад 10 000 підлітків у середніх школах на окупованих територіях України вже залучені до таких програм. Навчання охоплює навіть дітей молодшого шкільного віку, які беруть участь у заняттях із дронів у школах та позашкільних гуртках.

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Щоб стимулювати інтерес дітей, росія на окупованих територіях активно використовує «гейміфікацію» процесу, організовуючи змагання з перегонів дронів. Наприклад, у травні 2024 року в Скадовську відбувся перший турнір з дрон-рейсингу для дітей віком від 8 до 14 років. Крім того, в Маріупольській школі № 47 створено «спеціальний інженерний клас», де учнів навчають проєктувати та виготовляти безпілотники для російської армії.

Ці зусилля мають три основні цілі: мілітаризація українських дітей через впровадження гіпермілітаризованих ідеалів, підготовка їх до можливої служби в російській армії, а також підтримка оборонно-промислової бази росії.

Водночас Україна продовжує зусилля з розшуку та повернення з рф та окупованих територій депортованих дітей. На жаль, через дії Трампа дослідники втратили доступ до даних про 30 тисяч викрадених росією українських дітей.

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