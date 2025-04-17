В Україні несподівано подорожчав популярний овоч борщового набору: в чому причина

Поки експерти радили робити запаси капусти, моркви, картоплі та яблук, на ринках несподівано подорожчав буряк.



Про це пише EastFruit.

За інформацією аналітиків, запаси буряків стрімко скорочуються, а кількість заявок від гуртових покупців постійно зростає. Така ситуація дала змогу фермерам підвищити відпускні ціни.

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Зараз фермери відвантажують буряк за цінами 20 — 26 гривень за кілограм, що на 17% дорожче, ніж минулого тижня.

Такі високі ціни гравці ринку пов'язують із суттєвим скороченням виробництва столових буряків в Україні цього сезону, насамперед через несприятливі погодні умови влітку 2024 року. Як результат, на цей час більшість фермерів вже заявили про завершення сезону реалізації, а запаси цієї продукції в сховищах інших господарств вже майже скінчилися.

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Овоч, скоріш за все, продовжить рости у ціні, оскільки попит на буряк продовжує зростати, а пропозиція стрімко скорочується.

В супермаркетах України зараз такі ціни на буряк:

Auchan — 31,90 грн/кг,

АТБ — 26,89 грн/кг,

Сільпо — від 26 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що за прогнозами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у серпні-вересні слід чекати зворотного процесу — ціни на овочі різко підуть вниз.

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