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Гроші

В Україні несподівано подорожчав популярний овоч борщового набору: в чому причина

14:41 17 квітня 2025
В Україні подорожчав буряк, фото ua.depositphotos.com

Поки експерти радили робити запаси капусти, моркви, картоплі та яблук, на ринках несподівано подорожчав буряк.

Про це пише EastFruit.

За інформацією аналітиків, запаси буряків стрімко скорочуються, а кількість заявок від гуртових покупців постійно зростає. Така ситуація дала змогу фермерам підвищити відпускні ціни.

Зараз фермери відвантажують буряк за цінами 20 — 26 гривень за кілограм, що на 17% дорожче, ніж минулого тижня.

Такі високі ціни гравці ринку пов'язують із суттєвим скороченням виробництва столових буряків в Україні цього сезону, насамперед через несприятливі погодні умови влітку 2024 року. Як результат, на цей час більшість фермерів вже заявили про завершення сезону реалізації, а запаси цієї продукції в сховищах інших господарств вже майже скінчилися.

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Овоч, скоріш за все, продовжить рости у ціні, оскільки попит на буряк продовжує зростати, а пропозиція стрімко скорочується.

В супермаркетах України зараз такі ціни на буряк:
Auchan — 31,90 грн/кг,
АТБ — 26,89 грн/кг,
Сільпо — від 26 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що за прогнозами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у серпні-вересні слід чекати зворотного процесу — ціни на овочі різко підуть вниз.

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