П’ята частина словаків хочуть перемоги росії: результати опитування

Коли прем’єр-міністр Роберт Фіцо спочатку відмовився коментувати російський ракетний обстріл міста Суми, внаслідок якого загинули 36 людей, включно з дітьми, ЗМІ та опозиційні політики були обурені його позицією. Фіцо спочатку відповів на запитання про напад так: «Я поставлю ще одне питання», а потім уникнув теми, сказавши, що у нього недостатньо інформації.

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Більшість депутатів парламенту країни і міністерство закордонних справ на чолі з Юраєм Бланаром не прокоментували напад рф, пише dennikn.sk.

Атаку на Суми, натомість, засудили президент Пітер Пеллегріні, спікер парламенту Річард Раші та більшість державних діячів західних країн. Одним із пояснень ставлення до України може бути те, що прем’єр-міністр і політики з його партії добре знають думку власних виборців.

Вони, пише видання, не бажають перемоги Україні, а навпаки, сильно симпатизують російським агресорам. Про це свідчать дані опитування агентства Ipsos для незалежної організації Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

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Опитування показує, що майже п'ята частина словаків (18,6%) хочуть, щоб росія виграла війну в Україні. Третина опитаних бажає, щоб війна завершилась тимчасовим миром без перемоги однієї зі сторін, а 32,1 відсотка хочуть перемоги України.

Кількість тих, хто бажає перемоги Україні, трохи перевищує тих, хто хоче перемоги агресора.

Раніше повідомлялося, що опозиційна партія розкритикувала візит Фіцо до рф, а також про те, що тисячі людей вийшли на протести у Словаччині з гаслами «Ми не російська ганчірка».

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