Алла Пугачова звернулась до друзів та ворогів: «Що більше років, то більше привітань»

Російська співачка Алла Пугачова, яка днями яскраво відсвяткувала своє 76-річчя, звернулася до аудиторії у соціальній мережі.



Алла Борисівна розповіла, що зустрічала день народження у Греції і подякувала всім, хто приїхав до неї з різних країн, а також усім, хто допоміг їй організувати святкування.

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«Дякую за смс, за привітання. Що більше мені років — то більше привітань надходить. Дякую всім шанувальникам моїм і ворогам», — сказала Примадонна.

Вона вважає, що і друзі, і вороги додають різних кольорів у її життя, а вона, як справжній художник в душі, за допомогою різних фарб малює картину свого життя.

«І ця картина змінюється постійно. І мені дуже цікаво, як життя її далі намалює. Дякую вам», — сказала Алла Пугачова.

Звичайно, у відповідь Примадонна отримала багато нових побажань та компліментів від шанувальників, які порадили їй не звертати уваги на заздрісників і жити ще дуже багато років усім на радість.

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Нагадаємо, що майже в один день з Аллою Пугачовою народився і її перший чоловік Миколас Орбакас, якого з 80-річчям привітала донька Христина Орбакайте.

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