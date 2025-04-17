Майже літо: якої погоди чекати на свято Великодня-2025

У неділю, на Великдень, в Україні має бути тепло — температура повітря становитиме +20+24 градуси, хоча напередодні, 19 квітня, очікується деяке зниження температури повітря до денних +16+19 градусів в західних областях.

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Скрізь пануватиме суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ.

Також, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, рвучкий південний вітер, який надокучав днями, має стихнути і змінитися на лагідний.

А в п’ятницю, 18 квітня, температура повітря вдень складе +20+23 градуси, у містах, селищах поблизу морів +16+20 градусів. Дощі ж можуть пройти на Закарпатті та навколо Карпат.

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«У Києві завтра, у суботу та на Великдень очікується суха тепла погода з температурою повітря +20+23 градуси», — обіцяє пані Діденко.

Відзначимо, що в березні українці пережили відчутне похолодвння, у деяких регіонах — навіть із заморозками.

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