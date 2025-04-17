Горох та суницю краще садити в кінці квітня: названо найбільш «родючі» дні місяця (відео)

Весняні заморозки, через які пожовтів часник у столичному регіоні, дісталися навіть півдня країни, тому аграрії змушені переглядати свої плани щодо висадки сільгоспкультур.

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На щастя, попереду ще частина майже половина квітня та травень, коли можна продовжити активну роботу на дачах та ділянках. Для всіх активних фермерів відома городниця з Одеси назвала дуже сприятливі дні, в які можна сіяти і саджати усі культури, і вони обов'язково зійдуть і принесуть великий урожай.

Такими найближчими після Великодня днями вона називає 23 та 24 квітня — знак Риб і спадаючий місяць — дуже продуктивний знак, який принесе рясний врожай та смачні і соковиті плоди.

Наступна продуктивна дата — 28 квітня — зростаючий місяць у знаку Тільця. Посаджені у цей день культури дадуть дуже смачні плоди, які довго зберігаються. В цей день можна висаджувати перці, томати, баклажани, огірки, «і все, що завгодно».

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Два останні продуктивні дні місяця — це 29 та 30 квітня, коли можна посадити та посіяти лише виткі рослини, які мають вуса: дині, суницю, квасолю, горох, а також ампельні і декоративні рослини зі звисаючими або повзучими стеблами.

1−3 травня (до 14:30) на рослини впливатиме зростаючий Місць у Раку. Цей знак завжди дає рясний врожай, а ще смачні та соковиті плоди. Можна сіяти і висаджувати саджаємо будь-що, а також пересаджувати рослини.

8 травня з 10:00 та 9−10 травня — Місяць у знаку Терезів. Можна сіяти, саджати і пересаджувати усе: перець, томати, баклажани, огірки та бобові у відкритий грунт. Також ці дні підходять для посадки квітів, фруктових дерев, кущів.

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11 травня — зростаючий місяць у Скорпіоні. Посіяні рослини будуть швидко сходити, а потім утворять міцне стебло, потужну кореневу систему і дадуть гарний врожай, який добре зберігатиметься.

Чергові сприятливі дати — це 16 та 17 травня, знак Козоріг. Він сприятиме висадці коренеплодів — цибулі, буряка та зелені. Якщо ж посадити дерева і кущі, вони будуть довше плодоносити.

20 травня з 15:30 21 та 22 травня — знак Риб, спадаючий місяць. Скористайтеся нагодою для посадки коренеплодів, адже

це дуже продуктивний, вологий знак, який завжди дає рясний врожай та соковиті та смачні плоди.

25 та 26 травня — теж гарні дні, спадаючий місяць у Тельці. Тож можна саджати та пересаджувати коренеплоди (моркву редис, цибулю, буряк).

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І врешті 29 та 30 травня — знак Рака. Якщо посадити та посіяти овочі і квіти, буде рясний врожай. Також рекомендують саджати у ці дати дерева і кущі — вони будуть швидко рости і гарно плодоносити.

Принагідно нагадаємо про пораду відомого фермера щодо вдалої висадки розсади перцю.

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