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Знайшла своє укриття: як принцеса Кейт проводить великодні канікули зі своєю родиною

16:32 18 квітня 2025
принцеса Кейт

Принцеса Уельська Кейт, яка разом із родиною проводить великодні канікули, знялася у короткому відео, де поділилася своїм захопленням природою. Відео показує 43-річну принцесу під час прогулянки берегами озера Віндермір у мальовничому Озерному краї. Як повідомляє видання HELLO!, Кейт була одягнена невимушено: кепка, джемпер кольору вівсянки, куртка-бомбер, джинси й черевики.

На прогулянці Кейт зустрілася з юними скаутами

Принцеса мала розмову з головним скаутом Дуейном Філдсом про важливість природи для душевного та фізичного здоров’я. Вона зізналася, що проводить час на природі для відновлення балансу та знаходження спокою в сучасному метушливому світі. «Природа для мене є джерелом духовного й емоційного відновлення», — сказала Кейт, наголошуючи, що кожен має свої особливі стосунки з природою.

Під час хімієтерапії та боротьби з раком, Кейт знайшла в природі своє укриття, яке стало «святинею» для її сім’ї. Зараз, спілкуючись з групою молодих скаутів віком від 10 до 15 років, принцеса продемонструвала карту й захоплено розповіла про красу Озерного краю, його гори та велике озеро Віндермір.

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Принцеса показала підліткам карту й розповіла про красу Озерного краю

Принцеса Кейт і принц Вільям тимчасово відійшли від королівських обов’язків, проводячи великодні канікули разом із дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Днями принц Вільям з сином та кумом відвідали матч улюбленої команди.

Раніше експерти з’ясували, що саме Кейт Міддлтон, відома бездоганним стилем, змінила у своїх вбраннях після хвороби.

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Фото в заголовку: Getty Images

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