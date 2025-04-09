Українська делегація до кінця тижня вирушить до США: про що говоритимуть

Українські офіційні особи відвідають США наприкінці цього тижня для переговорів щодо угоди, яка регулює післявоєнні плани розробки родовищ корисних копалин та відновлення інфраструктури, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Відомо, що до складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та міністерства юстиції України, але без політиків вищого рівня, повідомили двоє чиновників, які побажали не називати імен, оскільки переговори не є публічними. За їх словами, Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування з питань переговорів, пише Bloomberg.

ВІДЕО ДНЯ

Візит має відбутися 11−12 квітня. Представник МЗС визнав, що візит відбудеться, але відмовився надавати додаткові подробиці. Мінекономіки не відповіло на запит про коментар.

Київ прагне кращих умов в очікуваній угоді з Вашингтоном, яка може зобов’язати країну передавати США половину майбутніх доходів від значної частини своєї економіки. Трамп і офіційні особи США розглядають угоду як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги, наданої Україні попереднім президентом Джо Байденом після повномасштабного вторгнення росії.

Але Україна відмовляється визнавати цю допомогу боргом. Київ прагне до більших інвестицій США в рамках будь-якої угоди про розподіл прибутку, а також стурбований тим, що угода та привілеї, які вона надасть США, можуть ускладнити його спробу приєднатися до Європейського Союзу.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували думку ексглави МЗС Литви про російське коріння політики Трампа щодо України: «Мова не про корисні копалини, вибори чи щось інше. Мова про підпорядкування».

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook