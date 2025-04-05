Ціни ростуть, як гриби після дощу: які продукти скоро можуть додати у ціні

Попри тимчасове зниження вартості пального, українські фермери навряд чи будуть зменшувати ціни на свою продукцію.

Про це пише українське ділове видання.

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Зокрема, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Інна Сало пояснює, що основна причина підвищення цін — це погіршення якісних характеристик овочів через складнощі зберігання.

Впродовж тривалого періоду зберігання овочі втрачають свої властивості, що призводить до зменшення їхньої пропозиції на ринку та, відповідно, до зростання вартості.

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За словами експертки, найбільше зміняться ціни в білокачанної капусти — її вартість може зрости до 52 грн/кг, що на 3% більше, ніж у березні. Також на 1,6% очікується подорожчання моркви (до 42,5 грн/кг).

Загалом зміна вартості деяких інших овочів також можлива, однак її рівень не перевищить 5%.

Водночас аграрні аналітики зазначають, що невелике сезонне зростання цін є типовим для весняного періоду. У цей час запаси овочів, які зберігалися з осені, поступово вичерпуються, а новий урожай ще не надійшов на ринок у достатній кількості.

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Крім того, витрати на зберігання, транспортування та логістику також впливають на остаточну ціну для споживача.

Але, за їхніми словами, поточна ситуація є контрольованою, і суттєвих стрибків цін не очікується. Подорожчання відбуватиметься поступово та в межах звичайних сезонних коливань.

За прогнозами експертів, стабілізація цін на овочі можлива вже у травні, коли на ринку з’являться перші партії нового врожаю. Особливо це стосується ранньої капусти, моркви, картоплі та інших базових продуктів.

Водночас цього року значно зросла вартість домашньої паски та великоднього кошика.

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