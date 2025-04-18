В компанії «Укрзалізниця», де нещодавно стався збій у роботі, сталася трагедія. Під час пожежі у вагоні загинув залізничник. Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.

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«Надзвичайна подія у поїзді № 115 Суми-Київ поблизу станції Путивль. Через пожежу у вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає. Пожежу локалізовано, причини встановлюються, наразі поїзд продовжує рух до Києва без 4 відчеплених вагонів. Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», минулого року росіяни обстріляли вокзал на Сумщині. Було поранено трьох залізничників. Було поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів. На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу не було.

Ілюстративне фото

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