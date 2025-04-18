40.84 / 41.52 46.51 / 47.30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Залізничник загинув внаслідок пожежі у поїзді Суми — Київ

19:09 18 квітня 2025
На Сумщині загинув залізничник під час пожежі у поїзді

В компанії «Укрзалізниця», де нещодавно стався збій у роботі, сталася трагедія. Під час пожежі у вагоні загинув залізничник. Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.

«Надзвичайна подія у поїзді № 115 Суми-Київ поблизу станції Путивль. Через пожежу у вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає. Пожежу локалізовано, причини встановлюються, наразі поїзд продовжує рух до Києва без 4 відчеплених вагонів. Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», минулого року росіяни обстріляли вокзал на Сумщині. Було поранено трьох залізничників. Було поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів. На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу не було.

Ілюстративне фото

РЕКЛАМА

127

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Запорізька область. Стела

Покровськ — зараз другорядний напрямок: в Європі назвали нову ціль рф до 9 травня

Розсаду перцю пересаджувати в ґрунт потрібно з додаванням добрив, фото скріншот відео

Додайте це в лунку при висадці розсади перцю — отримаєте чудовий урожай: корисна порада від фермера-практика

Карта Таро «Верховна Жриця». Фото Тarotguru

Стрільцям — «Колесо Фортуни», Левам — «Сонце», а Козерогам — — «Імператор»: Таро-прогноз на 18 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту