Хто в Україні має право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни та як її оформити: роз'яснює Мін'юст

В Україні, яка бореться з російською агресією, люди, які отримали інвалідність внаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час воєнних дій, мають право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

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Так, такий статус можуть надати тим, хто постраждав у результаті:

- захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби;

- участі в антитерористичній операції (АТО) чи заходах із забезпечення національної безпеки та оборони;

- перебування в країнах, де тривали бойові дії;

- участі в акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича;

- виконання робіт із розмінування боєприпасів тощо.

«Заяву можна подати двома способами: у паперовій формі — звернувшись до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або до ЦНАПу, в електронній формі — через портал чи застосунок Дія, а також через Реєстр адміністративних послуг», — йдеться у повідомленні відомства.

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Необхідні документи:

- якщо документи подає законний представник — копії документів, що підтверджують повноваження представника;

- копії довідки ВПО (за наявності);

- довідка про несудимість, сформована через Дію не пізніше ніж за 5 календарних днів до моменту заповнення заяв;

- витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки медико-соціальної експертної комісії;

- фото;

- копії документів, які підтверджують участь в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф.

«Заява розглядається протягом одного місяця. Водночас можливе прийняття рішення про відмову. Підставами для цього можуть бути відсутність необхідних документів, подання неправдивих відомостей або виявлення підробок. Також відмову можуть отримати особи, які мають обвинувальний вирок суду за умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин, вчинений під час участі в АТО чи інших заходах із забезпечення національної безпеки і оборони. Ще однією підставою є встановлення, що причина інвалідності внаслідок поранення не пов’язана з участю в заходах забезпечення національної безпеки і оборони», — повідомили в Міністерстві юстиції.

Зазначиом, що у разі відмови у наданні статусу особи з інвалідністю внаслідок війни рішення можна оскаржити. Для цього необхідно подати письмову заяву про його перегляд до органу, який ухвалив відповідне рішення. Крім того, є можливість звернутися до суду з позовом, в якому слід обґрунтувати порушення своїх прав.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні змінили правила призначення пенсії з інвалідності.

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