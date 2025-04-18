Сирна паска «Три шоколади»: фантастично смачний рецепт

Фудблогерка Юлія Сенич, яка раніше розповідала, як приготувати пиріг з тістом філо, шинкою та сиром, запропонувала рецепт сирної паски.

Про те, як приготувати паску під назвою «Три шоколади» без спеціальних форм і випікання, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Кисломолочний сир — 300 г;

Жовтки — 2 шт.;

Цукор — 60 г;

Вершки (33%) — 70 г;

Вершкове масло — 30 г;

Чорний шоколад — 40 г;

Молочний шоколад — 30 г;

Білий шоколад — 20 г;

Ванільний цукор/кориця/кокосова стружка/цукати — за бажанням. Для глазурі: Какао — 2 ст.л.;

Цукор — 2 ст.л.;

Молоко — 2 ст.л.;

Вершкове масло ~15 г.

Читайте також: Паска за рецептом штучного інтелекту: не кришиться, ароматна і залишається м’якою навіть через 4 дні (відео)

РЕКЛАМА

Приготування: Сир разом із маслом, жовтками та цукром перебити блендером, а потім підігріти, але не доводити до кипіння.

Масу поділити на три нерівні частини: більшу, середню та найменшу.

Шоколад розтопити на водяній бані та додати до сирної маси, розділеної на частини: найбільший нижній шар буде з чорним шоколадом, середній шар — з молочним шоколадом та ванільним цукром, а найменший верхній — з білим шоколадом та кокосовою стружкою .

Охолоджені вершки збити до загустіння, розділити на три частини (40/30/30) та додати до сирної маси.

В новий та чистий грощик для квітів покласти марлю, змочену в кипʼяченій воді, та зібрати паску, починаючи з найменшого білого шару, в центрі буде молочний, а зверху — шоколадний.

Паску накрити важкою тарілкою та залишити в холодильнику на 12−24 годин.

Перевернути на тарілку та зняти марлю. За бажання — прикрасити глазур'ю, інгредієнти для якої змішуються та доводяться до кипіння.

Раніше шеф-кухар Валентина Кущ ділилася бабусиним рецептом паски на пряженому молоці.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

47

Читайте нас у Facebook