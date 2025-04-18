40.85 / 41.51 46.51 / 47.30
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Сирна паска «Три шоколади»: фантастично смачний рецепт

14:51 18 квітня 2025
Паска «Три шоколади» готується на основі домашнього сиру. Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогерка Юлія Сенич, яка раніше розповідала, як приготувати пиріг з тістом філо, шинкою та сиром, запропонувала рецепт сирної паски.

Про те, як приготувати паску під назвою «Три шоколади» без спеціальних форм і випікання, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир — 300 г;
  • Жовтки — 2 шт.;
  • Цукор — 60 г;
  • Вершки (33%) — 70 г;
  • Вершкове масло — 30 г;
  • Чорний шоколад — 40 г;
  • Молочний шоколад — 30 г;
  • Білий шоколад — 20 г;
  • Ванільний цукор/кориця/кокосова стружка/цукати — за бажанням.

Для глазурі:

  • Какао — 2 ст.л.;
  • Цукор — 2 ст.л.;
  • Молоко — 2 ст.л.;
  • Вершкове масло ~15 г.

Читайте також: Паска за рецептом штучного інтелекту: не кришиться, ароматна і залишається м’якою навіть через 4 дні (відео)

РЕКЛАМА

Приготування:

  • Сир разом із маслом, жовтками та цукром перебити блендером, а потім підігріти, але не доводити до кипіння.
  • Масу поділити на три нерівні частини: більшу, середню та найменшу.
  • Шоколад розтопити на водяній бані та додати до сирної маси, розділеної на частини: найбільший нижній шар буде з чорним шоколадом, середній шар — з молочним шоколадом та ванільним цукром, а найменший верхній — з білим шоколадом та кокосовою стружкою .
  • Охолоджені вершки збити до загустіння, розділити на три частини (40/30/30) та додати до сирної маси.
  • В новий та чистий грощик для квітів покласти марлю, змочену в кипʼяченій воді, та зібрати паску, починаючи з найменшого білого шару, в центрі буде молочний, а зверху — шоколадний.
  • Паску накрити важкою тарілкою та залишити в холодильнику на 12−24 годин.
  • Перевернути на тарілку та зняти марлю. За бажання — прикрасити глазур'ю, інгредієнти для якої змішуються та доводяться до кипіння.

Раніше шеф-кухар Валентина Кущ ділилася бабусиним рецептом паски на пряженому молоці.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

47

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Запорізька область. Стела

Покровськ — зараз другорядний напрямок: в Європі назвали нову ціль рф до 9 травня

Карта Таро «Верховна Жриця». Фото Тarotguru

Стрільцям — «Колесо Фортуни», Левам — «Сонце», а Козерогам — — «Імператор»: Таро-прогноз на 18 квітня

Розсаду перцю пересаджувати в ґрунт потрібно з додаванням добрив, фото скріншот відео

Додайте це в лунку при висадці розсади перцю — отримаєте чудовий урожай: корисна порада від фермера-практика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту