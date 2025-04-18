Сирна паска «Три шоколади»: фантастично смачний рецепт
Фудблогерка Юлія Сенич, яка раніше розповідала, як приготувати пиріг з тістом філо, шинкою та сиром, запропонувала рецепт сирної паски.
Про те, як приготувати паску під назвою «Три шоколади» без спеціальних форм і випікання, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир — 300 г;
- Жовтки — 2 шт.;
- Цукор — 60 г;
- Вершки (33%) — 70 г;
- Вершкове масло — 30 г;
- Чорний шоколад — 40 г;
- Молочний шоколад — 30 г;
- Білий шоколад — 20 г;
- Ванільний цукор/кориця/кокосова стружка/цукати — за бажанням.
Для глазурі:
- Какао — 2 ст.л.;
- Цукор — 2 ст.л.;
- Молоко — 2 ст.л.;
- Вершкове масло ~15 г.
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Приготування:
- Сир разом із маслом, жовтками та цукром перебити блендером, а потім підігріти, але не доводити до кипіння.
- Масу поділити на три нерівні частини: більшу, середню та найменшу.
- Шоколад розтопити на водяній бані та додати до сирної маси, розділеної на частини: найбільший нижній шар буде з чорним шоколадом, середній шар — з молочним шоколадом та ванільним цукром, а найменший верхній — з білим шоколадом та кокосовою стружкою .
- Охолоджені вершки збити до загустіння, розділити на три частини (40/30/30) та додати до сирної маси.
- В новий та чистий грощик для квітів покласти марлю, змочену в кипʼяченій воді, та зібрати паску, починаючи з найменшого білого шару, в центрі буде молочний, а зверху — шоколадний.
- Паску накрити важкою тарілкою та залишити в холодильнику на 12−24 годин.
- Перевернути на тарілку та зняти марлю. За бажання — прикрасити глазур'ю, інгредієнти для якої змішуються та доводяться до кипіння.
Раніше шеф-кухар Валентина Кущ ділилася бабусиним рецептом паски на пряженому молоці.
Фото — скріншот47
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