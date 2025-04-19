Заварна паска на сметані: незабутній великодній смак

Великодня випічка смачна та ароматна. А готувати її — справжнє задоволення. А чи є у вас улюблений рецепт? Можливо, ним стане рецепт заварної паски на сметані кулінарки з міста Калуша Івано-Франківської області, авторки кулінарних книг Любові Біріної.

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Заварна паска на сметані Для заварної основи Борошно — 100 г

Молоко — 200 г Молоко довести до кипіння і ним залити борошно, перемішати. Накрити. Залишити охолонути. РЕКЛАМА Для опари першої Дріжджі свіжі — 80 г

Молоко тепле — 150 г

Борошно — 150 г

Цукор — 20 г Все перемішати, накрити, залишити для підходу. Час підходу 40−50 хвилин. Для опари другої Заварна основа

Опара перша

Сметана — 500 г

Жовтки — 10 шт.

Білки — 5 шт.

Цукор — 300 г (для жовтків) і 120 г (для білків)

Борошно — 600 г Жовтки перетерти з цукром добіла. Білки збити з цукром до стійких піків. З'єднати заварну основу, опару першу, сметану, борошно, збиті білки та збиті жовтки. Перемішати до однорідності. Накрити й залишити в теплому місці приблизно на годину. РЕКЛАМА Для тіста Опара друга

Борошно — 600 г

Масло — 150 г

Олія — 70 г

Журавлина в'ялена — 150 г

Цедра 1 лимона та 1 апельсина

Сіль — 3 г

До другої опари додати борошно та цедру. Вести заміс до однорідності. Поступово додавати шматочками масло (масло кімнатної температури). Після введення масла цівкою влити олію. Додати сіль. Місити хвилин 20 за допомогою тістоміса. Руками, звісно, вийде довше. В самому кінці ввести журавлину.

Готове тісто накрити, залишити в теплому місці до двох годин.

Тісто помістити в форми на 1/3 від об'єму. Накрити. Залишити, щоб підійшло в формах.

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Пекти при температурі 170 градусів близько 50 хвилин. Використовується середня полиця духовки, «верх-низ», без конвекції, на одному рівні. Ті паски, які не помістилися, залишити для підходу в холодильнику.

Паски після випічки залишити охолоджуватися в формах.

Прикрасити на свій смак.

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Фото з альбому Любові Біріної

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