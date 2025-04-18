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Італійська паска «панеттоне»: рецептом поділився ресторатор Микола Олексів

20:07 18 квітня 2025
Панеттоне. Фото ресторатора Миколи Олексіва

Італійська панеттоне давно завоювала серця гурманів усього світу. Цей святковий кекс із цитрусовими нотками, родзинками та неймовірно ніжним тістом — справжній символ Великодня в Італії. Ресторатор Микола Олексів поділився з «ФАКТАМИ» своїм рецептом італійської паски, яку готує щороку для родини та гостей.

Інгредієнти:

Для опари:

  • 100 г борошна
  • 100 мл теплого молока
  • 20 г свіжих дріжджів

Для тіста:

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  • 400 г борошна
  • 100 г цукру
  • 4 жовтки
  • 1 яйце
  • 120 г м’якого вершкового масла
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • цедра 1 апельсина
  • цедра 1 лимона
  • 150 г родзинок (запарених у ромі або чаї)
  • 50 г цукатів (апельсинових або мікс)
  • дрібка солі

Приготування:

1. Готуємо опару. Розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте борошно, перемішайте й залиште в теплому місці на 30−40 хвилин.

2. Замішуємо тісто. У великій мисці збийте жовтки, яйце та цукор до пухкої маси. Додайте ванільний цукор, цедру, сіль і опару. Поступово вводьте борошно та починайте замішувати. В кінці — м’яке масло. Замішуйте тісто не менше 15 хвилин — воно має стати еластичним і відставати від рук.

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3. Додаємо наповнювачі. Вмішайте в тісто родзинки та цукати. Накрийте миску рушником і залиште в теплому місці на 1,5−2 години — тісто має збільшитись у 2−3 рази.

4. Випікаємо. Перекладіть тісто у спеціальні форми для панеттоне (можна використовувати паперові або металеві форми, змащені маслом). Заповнюйте форму на 1/3. Дайте тісту ще раз підійти (приблизно 40−60 хвилин). Випікайте у розігрітій до 170 °C духовці 35−45 хвилин.

5. Остудження. Щойно дістанете панеттоне з духовки, переверніть її догори дном (можна проколоти шпажками та підвісити) — це секрет італійських пекарів, який дозволяє зберегти висоту й м’якість.

- Щоб смак був ще яскравішим, запарюйте родзинки в ромі або лікері за добу до приготування. А для ароматної нотки в тісто можна додати краплю мигдального екстракту, — додає ресторатор.

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Нагадаємо рецепт паски на сметані, вона виходить майже як панеттоне, тільки мороки менше.

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