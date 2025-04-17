Обов’язково кладуть до святкового кошика: готуємо з мешканцями Рівненщини великодні мазурки

Жителі Бабинської громади на Рівненщині напередодні свята готують традиційну випічку - мазурки. Їх потім кладуть до великоднього кошика. Крім того, хрещені батьки дарують булочки похресникам, або, як називають це місцеві жителі — «складають волочильне». Традицію випікання мазурок внесено до переліку елементів обласної нематеріальної культурної спадщини.

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- Мазурки — це великодні булочки, своєрідна візитівка, яка смакує кожному та передається у спадок з покоління у покоління. Їх досі випікають у багатьох сім’ях Бабинської громади, — розповідає «ФАКТАМ» Руслана Грицаюк, директорка КЗ «Центр культури і дозвілля» Бабинської сільської ради. — Мазурки обов’язково кладуть до великоднього кошика й несуть на кладовище у Провідну неділю. Крім того, використовують як елемент «волочильного» — з крашанками, писанками, паскою, печивом та цукерками. Мазурки у нас випікають разом з пасками, зазвичай у Чистий четвер або у Великодню суботу. Категорично не можна цього робити у Страсну п’ятницю, адже слід дотримуватись найсуворішого посту.

Випікання мазурок треба розпочинати в чистому одязі, з чистими думками, в гарному настрої та з молитвою. Коли готується ця великодня випічка, у будинку завжди має бути тихо, затишно і тепло. Найголовніша заборона під час випікання — це сварка та погані думки. Ні в якому разі не кричіть та не лайтеся під час цього процесу. Бо, кажуть старожили, тісто «впаде» чи «підірветься».

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У нашій місцевості виробляють різні за формою мазурки: хрестиком, квіточкою, сонечком, равликом та просто кругленькі. Для красивого візерунку можна наколоти зверху виделкою. Чомусь запам’яталося, що моя бабуся робила хрестиком обов’язково. Але загалом до кошику клали різні за формою, кожної хоча б по одній. Наприклад, у сусідньому селі Підліски робили лише квіточкою на три пелюстки. А в Горбакові — равликом, в Ілліні проколоті виделкою та трішки надрізані по колу, але тісненько виложені на деку.

«У нашій місцевості роблять різні за формою мазурки», – каже Руслана Грицаюк

За словами співрозмовниці, для приготування мазурок потрібно мінімум складників, всі вони доступні кожній господині.

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— Спочатку слід зробити так: беремо літр теплого молока (35−36°С), додаємо 100 грамів дріжджів, додаємо трішки цукру та борошна, — каже пані Руслана. — Має вийти консистенція густої сметани. Треба, щоб набухло 1−2 години. Беремо 6−7 яєць (2 жовтка відділити), їх збити з 1 кілограмом цукру. Родзинки залити кип’ятком, можна додати аніс зірчастий мелений, ванілін, цукати. Борошна додаємо, скільки вбере, але перед тим гарно просіюємо, аби випічка була легкою та пухкою. Перемішуємо тісто, додаючи 200 грамів розтопленого вершкового масла. Знову вимішати, посипати борошном, накрити рушником, щоб був отвір. Залишити підходити на 2 години. Далі перша обминка, тоді друга. Виробляємо в форми, залишаємо між ними місце, щоб не злипалися. Випікаємо при температурі 130−140°С 20 хвилин. Змастити мазурки жовтком за 5 хвилин до готовності.

Нагадаємо рецепт маминої паски, що пахне любов’ю, яким поділилася співачка SOWA.

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