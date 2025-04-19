Побиття військового у столичному Гідропарку: поліція затримала ще двох підлітків

Правоохоронці затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у побитті військового у Києві на території Гідропарку. Двох з них затримали відразу на місці події, інших — наступного дня.

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Про це повідомили в поліції Києва.

Бійка сталася 18 квітня ввечері. На поширеному у соцмережі відео, видно, що чоловіка у військовій формі б'ють ногами та руками. Тоді у поліції повідомили, що затримали двох сімнадцятирічних, підозрюваних у побитті й розповіли, що за попередніми даними, конфлікт спровокували хлопці.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

«За вказаним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років», — йдеться у повідомленні поліції.

Сьогодні у результаті проведених оперативних заходів затримано ще двох підозрюваних — це кияни віком 15 та 17 років.

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Наразі затриманим підліткам готують підозри.

Нагадаємо, у Вінниці засудили заступницю начальника ТЦК, яка вдарила військовозобов’язаного по голові й душила його.

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