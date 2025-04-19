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Шоу-бізнес

Потап з крашанкою страуса привітав українців зі святом

19:10 19 квітня 2025
Потап, фото https://www.instagram.com/p/DIdWwRzs1me/?img_index=1

Репер Потап, який політав у Молдові на «кукурудзянику» і набив на лівій руці «татуху», вирішив привітати українців зі святом Великодня.

«Світлий Великдень зовсім близько. Це той особливий час, коли хочеться зупинитись, видихнути, і відчути серцем — ми разом. Ми є. І цього вже досить, щоб вірити в краще», — написав Олексій і продовжив привітання добрими побажаннями для кожного українця.

Оскільки завтра велике свято, то ніхто не став запитувати Олексія-ухилянта про те, чому він не на фронті, і чи пора йому повернутися додому, а не блукати чужими країнами.

Українці навзаєм привітали Потапа зі святом та відзначили, як він схуд.

Проте в одній з груп шанувальників творчості Олексія дуже дивувалися незвично великій крашанці в руках репера і запитували — чи відкрив він, часом, ферму, де вирощує страусів. Адже від чоловіка Каменських можна ждати чого завгодно.

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Втім, питання про «ферму зі страусами» поки що залишилось без відповіді. Як, до речі, і питання про те, що не розпався шлюб репера та його музи Насті. Адже співачка продовжує гуляти Києвом на самоті.

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