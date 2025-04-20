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Спорт

Українець Гвоздик смачно нокаутував боксера зі США у третьому раунді (відео)

7:32 20 квітня 2025
Олександр Гвоздик

У ніч на неділю, 20 квітня, в рамках вечора боксу від промоутерської компанії Golden Boy Promotions на арені Frontwave Arena в Оушенсайді (США) ексчемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) 38-річний українець Олександр Гвоздик (21 перемога, 17 з них — нокаутом, 2 поразки), котрий повернувся в бокс після трирічної паузи, бився з 31-річним американцем Ентоні Холлауеєм (9 перемог, 7 з них — нокаутом, 8 поразок, 3 нічиї).

Український призер Олімпійських ігор у Лондоні, який у червні минулого року програв титульний бій американцю Девіду Бенавідесу, цього разу впевнено розібрався з опонентом, здобувши 17-ту дострокову перемогу в кар'єрі. У 3-му раунді уродженець Харкова двічі вклав американця на настил рингу. Після другого нокдауну рефері вирішив, що для Холлауея, що «поплив», поєдинок завершено.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року Олександр Гвоздик зазнав першої поразки в профібоксі, втративши чемпіонський пояс WBC у бою з росіянином Артуром Бетербієвим. А у червні 2020-го українець несподівано оголосив про завершення кар'єри. Але 2023 року він знову повернувся на ринг і провів з того часу виграв чотири з п'яти поєдинків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Гвоздик яскраво «вирубав» суперника в андеркарді бою Альварес — Чарло.

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Фото BoxingScene

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