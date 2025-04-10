І смак покращать, і від бур'янів захистять: дві рослини, які варто посадити поряд із полуницею

Досвідчені городники зазвичай знають, які культури не варто саджати поряд на грядках. Як, наприклад, томати та картоплю.

Натомість, інші сусідства, навпаки, можуть покращити умови для вирощування культур. Як, наприклад, посаджені поряд морква та цибуля. А видання «На пенсії» називає ідеального сусіда для полуниці, який допоможе підвищити врожайність цієї культури на 20 відсотків

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Це, насамперед, базилік, який підсилює смакові властивості полуниці, роблячи її солодшою.

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Також ця рослина сприяє кращому розвитку полуниці, відлякуючи попелицю та павутинного кліща.

Має сподобатися полуниці й сусідство з орегано. Ця рослина захищає від бур’янів, а також сприяє збереженню вологи в ґрунті, позитивно впливаючи на розвиток полуниці.

Раніше фермер з Київщини розповів про те, як навесні доглядати полуницю та чим її потрібно підживлювати.

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Фото Pixabay

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