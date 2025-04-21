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Красива жіночка з паскою: Каменських привітала українців зі святами

12:05 21 квітня 2025
Настя Каменських, фото https://www.instagram.com/kamenskux/

Поки репер-менеджер Потап намагався «достукатись» до сердець українок крашанкою величезних розмірів, його офіційна дружина Анастасія Каменських поступила набагато мудріше: вона опублікувала привітання у мережі.

«Зі світлим святом Великодня вас! Нехай у серці панує мир, у домі — злагода, а у житті — світло й любов», — написала Каменських і поставила емодзі-сердечко після свого звертання.

Звичайно, деякі фанатки Потапа почали писати про те, що Анастасія паску сама не пекла, і навіть «руки намагалась не намочити», але на тлі Великодніх привітань їхні потуги не мали помітного ефекту.

Шанувальники щиро вітали співачку зі святом, а також писали, що вона красуня і справжня українка, і що Потапу саме час повертатись в рідну країну, щоб зберегти дружину та повагу шанувальників.

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Тому будемо сподіватись, що репер-ухилянт на тлі подібних побажань прислухається до порад, і вступить до «агітаційного» батальйону ЗСУ, адже набагато краще слухати пісні справжніх воїнів, Вакарчука та Кувалдіна, аніж їхніх жалких імітаторів з рф.

Щодо «дивних» вчинків репера, то деякі його колеги по цеху вважають, що кожна доросла людина сама вибирає свій шлях й має за це нести відповідальність.

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