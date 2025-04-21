Наближається кінець квітня — неформальний термін, встановлений адміністрацією Трампа, коли росія повинна погодитися на припинення вогню в Україні, але кремль досі не взяв на себе жодних зобов'язань. Американсько-російські переговори не продемонстрували значного прогресу, а обіцянка президента Трампа про швидке укладення мирної угоди, схоже, не буде виконано. Проте днями він наполягав на тому, що припинення вогню наближається і що він «почує від росії на цьому тижні», пише Аxios.

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Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Трамп готовий повністю відмовитися від мирних переговорів протягом «кількох днів».

«Ми не збираємося продовжувати літати по всьому світу і проводити зустріч за зустріччю, якщо не буде досягнуто жодного прогресу», — сказав Рубіо.

Він не звинуватив жодну зі сторін і не сказав, чи будуть США виставляти якісь вимоги перед тим, як піти з переговорів.

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У відповідь кремль стверджував, що прогрес вже досягнутий, але заявив, що найближчим часом жодних подальших контактів з США не планується.

Американські чиновники назвали кінець квітня неформальним крайнім терміном, після якого росія може зіткнутися з новими санкціями. Але незважаючи на те, що путін розпочав війну і є найбільшою перешкодою на шляху до припинення вогню, Трамп продовжує покладати більшу частину провини на президента України Володимира Зеленського.

«Не можна починати війну з кимось, хто в 20 разів перевершує тебе за розмірами, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі кілька ракет», - нещодавно сказав Трамп про Зеленського.

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Днями Марко Рубіо, Стівен Віткофф і спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог провели зустрічі у Парижі з президентом Франції Емануелем Макроном та високопосадовцями з України, Німеччини та Великої Британії.

«Це була перша зустріч щодо мирних переговорів по Україні, яка зібрала за одним столом європейців, американців та українців», — сказав французький чиновник.

За словами французького урядовця, дискусії були зосереджені на планах щодо всеосяжного припинення вогню, в тому числі на лінії фронту, а також на параметрах угоди, яка могла б покласти край війні.

«Учасники висловили підтримку меті президента Трампа щодо швидкого припинення війни і погодилися з необхідністю якнайшвидшого припинення вогню», — сказав чиновник.

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Очікується, що наступного тижня в Лондоні відбудеться черговий раунд переговорів між офіційними особами США, Європи та України. Європейський чиновник заявив, що ці переговори є позитивним зрушенням у тому, як США готові обговорювати українсько-російське питання зі своїми європейськими союзниками.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на думку військового аналітика, Трамп має лише дві опції: тиснути на путіна або тікати з української війни. Тому що тиснути на Україну вже марно.

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