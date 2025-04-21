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Неуважність і відсутність концентрації: відома шеф-кухарка потрапила у аварію

14:52 21 квітня 2025
Ольга Мартиновська

Відома шеф-кухарка, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка назвала свою слабкість, потрапила у аварію. Це трапилося у центрі Києва при в’їзді на парковку відомого шопінг-центру. Про наслідки аварії Ольга розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі та показала, що сталося з її авто. На щастя, за словами Мартиновської, ніхто не постраждав.

«Ой, хтось наївся паски і не вліз в поворот на паркінгу, — підписала шеф-кухарка світлину своєї розбитої машини. — Ніхто, крім фари і бампера, не постраждав, ну і тепер мого гаманця на ремонт».

Мартиновська додала, що у інциденті ніхто не винен, крім неї самої, бо не впоралася з керуванням. Так вона відповіла на питання, чи є на місці камери спостереження.

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«Дівчата, дякую, але то ж я сама вʼїхала, — додала Ольга. — Ну, тобто не вʼїхала в поворот, ніхто не винен, я сама мавпа. Це суто моя неуважність і відсутність концентрації. Будьте завжди обережні».

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