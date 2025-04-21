Три причини «великоднього перемир’я» путіна: експерт пояснив, чому глава кремля на це зважився

Президент путін мав щонайменше три причини для того, щоб оголосити так зване «великоднє перемир'я», якого вороги не дотримуються. Військовий аналітик Шон Белл каже, що главу кремля турбує ставлення до нього вдома, в росії.

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«Це спосіб, за допомогою якого президент путін представляє себе всередині країни таким собі миротворцем і демонструє співчуття своєму народу», — каже Белл.

Друга причина, яку Шон Белл вважає «набагато більш цинічною», полягає в тому, що путін хоче виграти час для передислокації російських військ.

«Це важливо, тому що росія тепер захоче перекинути 50 тисяч військових, які вона розмістила в Курській області, назад до лінії фронту в регіоні Донбасу, — пояснює Белл. - Звісно, ​​це займає лічені дні. Війська потрібно перебазувати, оновити, нагодувати. Тож я зовсім не здивуюся, якщо росія використовує цю паузу, щоб перемістити свої сили й бути готовою до наступного великого наступу».

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Остання причина припинення вогню путіним, яку Шон Белл припускає, полягає в стурбованості кремля тим, що Дональд Трамп і США можуть відмовитися від планів реінтеграції москви у світову спільноту.

Враховуючи, що Трамп нещодавно сказав, що він може «відмовитися» від мирних переговорів, якщо будь-яка зі сторін «дуже ускладнить це», Белл каже, що путін міг запропонувати припинення вогню як спосіб повернути США на свій бік.

«Трамп пропонує путіну варіант: повернутися зі статусу ізгоя, потенційно повернутися до G8, не мати НАТО на порозі, позбутися деяких санкцій. Я підозрюю, що путін буде трохи стурбований тим, що Трамп відступить. Трамп непередбачуваний, тому він може раптово знову підтримати Україну. Це, звичайно, не зіграє на користь росії», — вважає експерт.

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Нагадаємо, у свіжому «плані Трампа» для припинення війни йдеться про визнання Криму російським та ЗАЕС під контролем США.

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