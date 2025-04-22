Секрети купівлі фрешу: нюанси вас можуть здивувати

Багато хто любить фреші — вони освіжаючі та смачні. Сьогодні свіжовичавлені соки можна купити практично скрізь: наприклад, у буфеті спортклубу, кафетерії торгового центру або виставкового павільйону. Часто фреш роблять просто при вас. І ось моменти, на які варто звернути увагу. Можливо, деякі нюанси вас здивують.

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Перш за все, попросіть вимити при вас фрукти або ягоди для фрешу. Іноді продавці не миють апельсини чи грейпфрути, адже сік робиться зі шкірки, а не м'якоті.

Завжди звертайте увагу, з чого робиться фреш. Іноді його роблять із половинки апельсина або яблука, які давно втратили свіжість, залежавшись у холодильнику. Не соромтеся попросити показати вам фрукти і ягоди, з яких вам будуть робити сік. Вони не повинні бути підгнилими. І ви маєте право в цьому переконатися, адже ви платите свої гроші і повинні думати про своє здоров'я.

Не купуйте фреш у випадкових місцях, де правил санітарії можуть не дотримуватися в повному обсязі.

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Віддайте перевагу трубочці, герметично упакованій у папір.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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