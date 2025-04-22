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Стиль життя

Секрети купівлі фрешу: нюанси вас можуть здивувати

22:27 22 квітня 2025
Апельсини для фрешу

Багато хто любить фреші — вони освіжаючі та смачні. Сьогодні свіжовичавлені соки можна купити практично скрізь: наприклад, у буфеті спортклубу, кафетерії торгового центру або виставкового павільйону. Часто фреш роблять просто при вас. І ось моменти, на які варто звернути увагу. Можливо, деякі нюанси вас здивують.

Перш за все, попросіть вимити при вас фрукти або ягоди для фрешу. Іноді продавці не миють апельсини чи грейпфрути, адже сік робиться зі шкірки, а не м'якоті.

Завжди звертайте увагу, з чого робиться фреш. Іноді його роблять із половинки апельсина або яблука, які давно втратили свіжість, залежавшись у холодильнику. Не соромтеся попросити показати вам фрукти і ягоди, з яких вам будуть робити сік. Вони не повинні бути підгнилими. І ви маєте право в цьому переконатися, адже ви платите свої гроші і повинні думати про своє здоров'я.

Не купуйте фреш у випадкових місцях, де правил санітарії можуть не дотримуватися в повному обсязі.

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Віддайте перевагу трубочці, герметично упакованій у папір.

Нагадаємо, як обирати десерти в кондитерських.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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