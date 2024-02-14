Включіть ці напої вранці у меню й ваша шкіра буде сяяти

Чи пробували ви починати свій день зі склянки свіжовичавленого соку або будь-якого іншого корисного детокс-напою? Якщо ні, то зараз саме час! Окрім виведення токсинів з організму, ранкові напої допомагають підтримувати здоров'я шкіри та роблять її сяючою, пише skinkraft.com.

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Підкреслюючи важливість ранкових напоїв, Прія Чаван, керівниця відділу розробки продуктів SkinKraft, каже: «Коли ми прокидаємося вранці, рН нашого шлунку залишається висококислим. Наш метаболізм також залишається повільним. Після нічного голодування наш кишківник і шлунок стають м'якими, що сприяє легкому засвоєнню поживних речовин. Отже, якщо ми починаємо свій день зі здорового напою, кишківник може поглинати поживні речовини з максимальною ефективністю».

Споживання лимона та меду з теплою водою може творити чудеса з вашою шкірою. Дослідження показують, що лимонний сік є високоефективним засобом проти росту грибків, що викликають шкірні захворювання. Крім того, він містить вітамін С, який допомагає омолодити шкіру та сприяє росту здорових клітин шкіри. Мед, з іншого боку, має антибактеріальні та протизапальні властивості, які не тільки видаляють надлишок жиру зі шкіри, але й очищають пори, які в іншому випадку можуть призвести до появи акне.

Свіжовичавлені фруктові соки містять багато вітамінів і мікроелементів, які зміцнюють здоров'я шкіри. Яблука містять антиоксиданти, які допомагають запобігти передчасному старінню шкіри, гранат має антивікові властивості, які допомагають в оновленні клітин шкіри, апельсини містять вітамін С, який допомагає боротися з активністю вільних радикалів у вашій шкірі. Ви можете споживати склянку свіжого фруктового соку на ваш вибір, щоб отримати сяйво.

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Зелений чай допомагає прискорити метаболізм. Вранці у нас низький метаболізм, тому такі напої, як зелений чай, допомагають прискорити метаболізм. Крім того, зелений чай містить флавоноїди під назвою катехіни — антиоксиданти, які уповільнюють старіння шкіри. Випиваючи чашку зеленого чаю вранці, ви можете зміцнити здоров'я шкіри, вилікувати акне, очистити пори тощо. Поліфеноли зеленого чаю можуть пригнічувати або сповільнювати стадії канцерогенезу шкіри.

Як і фруктові, овочеві соки також багаті на вітаміни та мікроелементи і корисні для шкіри. Починаючи свій день зі склянки свіжого овочевого соку, ви не тільки надаєте шкірі природного сяйва, але й запобігаєте появі акне, сухості тощо. Морквяно-буряковий сік допомагає боротися з пігментацією шкіри. Цей сік також допомагає оживити шкіру. Обидва овочі зволожують шкіру зсередини й роблять її м'якою та еластичною. Якщо у вас є проблеми з акне, регулярне вживання цього соку може допомогти розв'язати вашу проблему.

Кокосове молоко вже давно є традиційним напоєм серед індійців. Початок дня зі склянки свіжого кокосового молока допомагає зменшити кількість зморшок. Воно сприяє виробленню колагену, підтримує еластичність шкіри та зволожує її природним чином. Кокосове молоко — джерело поживних речовин. Воно багате на вітамін В2, вітамін В3, вітамін С. Регулярне вживання кокосового молока запобігає сухості шкіри, підвищує її еластичність і робить шкіру сяючою.

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Раніше Вікторія Бекхем поділилася рецептом дуже корисного зеленого соку, який вони разом з Девідом п'ють щоранку.

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