Не щастить в особистому: Брітні Спірс вдруге розійшлася з бойфрендом

Артистка вдруге розлучилася зі своїм коханим Полом Річардом Солізом, з яким почала зустрічатися у 2023 році. В травні 2024-го зірці після конфлікту з Полом навіть довелося викликати швидку. Наразі ж, як розповів журналістам інсайдер, вони припинили свої стосунки ще наприкінці лютого.

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Інше джерело підтвердило, що Пол перевіз усі свої речі з дому попзірки, де вони жили разом під час свого роману, пише Geo.tv.

Розрив стався після того, як Брітні сфотографували за вечерею з Полом і його дітьми на День святого Валентина. У той час довірена особа розповіла виданню, що Брітні мала «чудові» стосунки з дев’ятьма дітьми Пола.

«Вони принесли життя і сміх в її дім, де це було так необхідно, — поділилося джерело. - Її будинок тепер наповнений любов'ю».

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Брітні вперше кинула Пола в липні 2024 року, оскільки вважала, що він скористався її способом життя. Але невдовзі вони відновили стосунки. Попри це зірка ошелешила мережу зізнанням про заміжжя.

Раніше стало відомо, чому рідні діти Брітні Спірс так довго її уникали.

Фото: Getty Images

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