Має право: колишній чоловік Брітні Спірс відреагував на її танці з ножем

Вірусне відео танцю Брітні Спірс з ножами викликало багато обговорень, але її колишнього чоловіка Сема Асгарі воно не здивувало. Фітнес-тренер під час виступу 12 лютого в подкасті The Viall Files дав зрозуміти, що він ніколи не намагався контролювати вибір Спірс, навіть під час їхнього шлюбу, пише The News.

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На відео у вересні 2023 року, опублікованому відразу після їхнього розлучення, Спірс танцювала, тримаючи в руках два ножі — момент, який викликав справжню хвилю у мережі.

Коли Асгарі запитали про ставлення до цього, він залишився нейтральним, наполягаючи на тому, що його колишня дружина має повне право робити те, що хоче.

«Я не той, хто каже: «Дозвольте мені забрати у вас ваш телефон і не дозволяти вам нічого робити та обмежувати вас у публікації власного контенту», — пояснив він.

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Він також захищав творчу свободу Спірс та назвав її «геніальною», додавши: «Те, що в її голові — золото, і саме це зробило її тією, ким вона є».

Для нього танець — це просто її спосіб спілкування. «Я не збираюся бути тим, хто заважатиме комусь публікувати все, що вони хочуть», — сказав він.

Раніше повідомлялося, чому сини Брітні Спірс вирішили «раптово» помиритися з нею.

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