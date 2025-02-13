41.48 / 42.01 43.23 / 43.87
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Має право: колишній чоловік Брітні Спірс відреагував на її танці з ножем

21:31 13 лютого 2025
Брітні Спірс та Сем Асгарі. Фото instagram.com/samasghari

Вірусне відео танцю Брітні Спірс з ножами викликало багато обговорень, але її колишнього чоловіка Сема Асгарі воно не здивувало. Фітнес-тренер під час виступу 12 лютого в подкасті The Viall Files дав зрозуміти, що він ніколи не намагався контролювати вибір Спірс, навіть під час їхнього шлюбу, пише The News.

На відео у вересні 2023 року, опублікованому відразу після їхнього розлучення, Спірс танцювала, тримаючи в руках два ножі — момент, який викликав справжню хвилю у мережі.

Коли Асгарі запитали про ставлення до цього, він залишився нейтральним, наполягаючи на тому, що його колишня дружина має повне право робити те, що хоче.

«Я не той, хто каже: «Дозвольте мені забрати у вас ваш телефон і не дозволяти вам нічого робити та обмежувати вас у публікації власного контенту», — пояснив він.

РЕКЛАМА

Він також захищав творчу свободу Спірс та назвав її «геніальною», додавши: «Те, що в її голові — золото, і саме це зробило її тією, ким вона є».

Для нього танець — це просто її спосіб спілкування. «Я не збираюся бути тим, хто заважатиме комусь публікувати все, що вони хочуть», — сказав він.

Раніше повідомлялося, чому сини Брітні Спірс вирішили «раптово» помиритися з нею.

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 14-16 лютого. Фото Pixabay

Удача вестиме за руку: на п'ять знаків зодіаку чекає успіх у майбутній вікенд

Індексація пенсій у 2025 році. Фото УНІАН

Березнева індексація пенсій на 10%: нардеп назвав українських пенсіонерів одними з найбідніших у Європі

Додаткові кошти

Перерахунок пенсій у березні: хто отримає на 100 грн більше, хто — на 400 грн, а хто — на цілу тисячу

Пугачова та Галкін, фото з відкритих джерел

Алла Пугачова прийшла на допомогу: Примадонна проводить реконструкцію замку в селі Грязь

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту