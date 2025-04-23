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Гроші

Встановлено ціну на блакитне паливо: яким буде тариф і як довго ми за ним платитимемо

15:21 24 квітня 2025
Газова плита. Фото pixabay

У той час як Кабмін затвердив тарифи на природний газ та електроенергію у травні, НАК «Нафтогаз» ухвалив рішення про фіксацію тарифів на рік уперед. Таким чином, за встановленим компанією тарифом українці платитимуть до квітня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба газопостачальної компанії «Нафтогаз України», яка є частиною «Групи Нафтогаз». Природний газ продовжать постачати для українських сімей за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.

Таку ціну передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів, який діятиме з тарифом 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Це рішення про фіксацію ціни було ухвалено з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на газ.

Також у «Нафтогазі» закликали споживачів відповідально ставитися до розрахунків та своєчасно платити за спожитий газ, оскільки це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру. При цьому компанія «Нафтогаз України» стабільно постачає газ 12,5 млн українських домогосподарств.

Якщо ж тариф у 7,96 грн за кубометр все одно надто високий для споживача, він може звернутися за призначенням субсидії на оплату комунальних послуг. Сезон оформлення такої державної допомоги якраз стартував.

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Фото pixabay

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