Дженніфер Лопес зітхнула з полегшенням: її ім’я не вказано в позові няні-підлітка, яку зґвалтував Дідді

Справа Шона Комбса, відомого як «Дідді» (P. Diddy), проти якого висунули федеральні звинувачення в рекеті, секс-торгівлі та торгівлі людьми, триває, а хіп-хоп-магнат залишається в центрі ув’язнення в Брукліні в очікуванні суду в травні 2025 року. Днями позов було офіційно подано до суду Нью-Йорка жінкою, яка звинувачує Шона Комбса в тому, що 20 років тому, коли вона була підлітком і нянею в житловому будинку на Мангеттені, він змусив її вжити наркотики і зґвалтував після того, як заманив у свою машину, повідомляє Marca.

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Звинувачення в цій справі стосувалося інциденту, який нібито стався в 2000 році, коли репер мав стосунки з Дженніфер Лопес, ім'я якої у позові не згадувалося, але в одній частині було щось на кшталт «відома жінка».

Позов був отриманий DailyMail.com, і в ньому анонімна жінка розповідає, що в серпні чи вересні 2000 року вона зустріла Дідді, який сидів у машині з двома іншими чоловіками, і запитав її, куди вона їде так пізно, після довгих наполегливих запитань, вона погодилася на пропозицію відвезти її додому.

У позові зазначено, що «під час поїздки позивачка злякалася, коли її не доставили додому, як обіцяли», потім вона розповідає, що відповідач дав їй випити, щоб «заспокоїти», що їй стало зле, вона захиталася, потім відвів її до місця, де Комбс нібито зґвалтував її, і після нападу двоє чоловіків залишили її у вестибюлі будівлі.

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Юристи Шона Комбса спростували звинувачення.

Раніше повідомляли про те, що знаменитого американського фокусника Девіда Копперфільда звинуватили в сексуальному насильстві шістнадцять жінок.

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