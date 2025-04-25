Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на 200-й в історії матч грандів

У неділю, 27 квітня, на «Арені Львів» відбудеться центральний поєдинок 26-го туру чемпіонату України з футболу між новоспеченими фіналістами Кубка країни донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо» (арбітр — Віталій Романов із Дніпра).

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Зважаючи на те, що за п'ять турів до фінішу команда Олександра Шовковського, що лідирує з 63 очками, випереджає підопічних Маріно Пушича, які йдуть третіми, на 10 пунктів (у «Олександрії» — 57 балів), «Шахтар» влаштує лише перемога. Ба більше, у разі поразки гірники втратять навіть теоретичні шанси зберегти чемпіонський титул.

Додамо, що «біло-сині» не можуть обіграти «помаранчево-чорних» ось уже в семи поспіль матчах у всіх турнірах (три нічиї, чотири поразки). Останній успіх «Динамо» датовано квітнем 2021 року (1:0 у рамках УПЛ).

Загалом же «Динамо» та «Шахтар» і в союзні, і за часів незалежності України провели між собою 199 матчів. 80 перемог у киян, 61 успіх у «Шахтаря», а ще 58 разів було зафіксовано нічию.

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У майбутньому протистоянні (ювілейному, 200-му!) букмекери бачать фаворитом «Шахтар». Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу гірників у Львові приймає з коефіцієнтом 2,18, на нічию — 3,40, на виграш киян — 3,30.

У прямій трансляції поєдинок «Шахтар» — «Динамо» дивіться (початок — о 18:00) на платформі MEGOGO (у розділі «Спорт») та каналі УПЛ ТБ, що транслюється через «Київстар ТБ», «Vodafone TV», «Sweet.tv» та інші OTT-платформи.

Чемпіонат України. 26-й тур

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27 квітня (неділя)

«Шахтар» — «Динамо» 18:00 MEGOGO, УПЛ ТБ

Нагадаємо, що у першому колі чемпіонату країни «Динамо» та «Шахтар» сильнішого у Києві не визначили — 1:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» сенсаційно програв «Колосу», пропустивши у свої ворота чотири м'ячі.

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Фото ФК «Динамо»

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