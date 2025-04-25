«Безжальна лотерея»: в Україні скасовують премʼєри, концерти та вистави

Українські зірки та культурні установи скасовують заплановані премʼєри та вистави через День жалоби за загиблими внаслідок масштабної ракетної атаки росіян. Нагадаємо, в ніч на 24 квітня ворожа ракета поцілила у житловий будинок у Києві та вбила дванадцять його мешканців.

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Столичні театри скасували всі заплановані вистави. На своїх сторінках у соціальних мережах вони написали про зміни. Національний театр імені Лесі Українки скасував виставу «Благальниці», Молодий театр — заплановані «Декамерон» та «Украдене щастя».

«росія — країна терорист», — написав на своїй сторінці Театр імені Івана Франка та скасував вистави 25-го квітня.

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Популярна співачка Надя Дорофєєва перенесла премʼєру кліпу на пісню «Феноменаль», яку планувала ще на 24 квітня. Артистка Ольга Цибульська перенесла на травень свій концерт у Сквирі.

«Болить дуже за всіх людей, — написала вона на своїй сторінці у мережі. — Невимовна ціна бути собою і мати свободу. Безжальна лотерея».

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Зірки на своїй сторінках у соцмережах розмістили жахливі світлини з наслідками ракетної атаки росіян по столиці України. Але багато фотографій стали недоступними до перегляду через цензуру.

«Це той, хто сказав, що відмовляється від цензури у Мета, — прокоментував таку заборону відомий продюсер Юрій Нікітін. — Від усієї, окрім розповсюдження інфо про війну в Україні».

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Свою лють знаменитості висловили у закликах приєднатися до зборів для наших військових.

«Світла памʼять, — написала дружина Віктора Павліка блогерка Катерина Репʼяхова. — Сили тим, хто продовжує боротьбу».

Раніше «ФАКТИ» писали, як українські зірки відреагували на масований обстріл росією столиці.

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