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Найефективніше підживлення для смородини: обов'язково внесіть його у травні

14:49 26 квітня 2025
Смородину удобрюють двічі перед цвітінням. Фото Pixabay

Для того, щоб отримати гарний врожай смородини, до цвітіння її необхідно кілька разів удобрити. Так, досвідчені садівники радять підживлювати кущі у травні розчином курячого посліду.

А видання «На пенсії» пише, що азотні добрива чи органічні з азотом сприятимуть швидкому розвитку кущів та збільшенню кількості ягід. Ці добрива рекомендують вносити, як тільки на кущах з'явиться листя.

Для того, щоб приготувати таке підживлення, дві столові ложки сечовини розводять у 10 літрах води. Під кожен кущ рекомендують вносити по два літри розчину. Стільки ж потрібно і коров'ячого перегною, розведеного у воді у співвідношенні 1:10.

Другий раз кущі підгодовують перед цвітінням. Так, під кожен рекомендують вилити по відру розчину нітрофоски (50 г на 10 літрів води). Також можна використати розчин сульфату калію (10 г на літр води).

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Ще одним способом отримання рясного врожаю смородини називають використання мікоризи, а для посилення ефекту — щомісячне підживлення перегноєм.

Фото Pixabay

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